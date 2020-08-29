  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Уряд планує доплачувати пенсіонерам у віці 75-80 років до 500 грн щомісяця

    • Розсилка
    &nbsp;Компенсаційна виплата становитиме 400 грн - Уряд планує доплачувати пенсіонерам у віці 75-80 років до 500 грн щомісяця
     Компенсаційна виплата становитиме 400 грн

    З 1 березня 2021 року щомісячну компенсаційну виплату до 500 грн особам, яким виповнилося 80 років і більше

    Міністерство соціальної політики підготувало проєкт постанови щодо встановлення компенсаційних доплат пенсіонерам віком 75-80 років у розмірах від 400 до 500 грн.

    Відповідний проєкт постанови оприлюднено на сайті Федерації профспілок.

    Згідно з документом, проєкт пропонує встановити з 1 березня 2021 року щомісячну компенсаційну виплату до 500 грн особам, яким виповнилося 80 років і більше та в яких пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати за 2020 рік.

    При цьому, якщо з урахуванням цієї виплати розмір пенсії не досягає 2 600 грн, таким особам надається додаткова доплата до пенсії.

    Крім того, з 1 липня 2021 року пропонується установити доплати особам, яким виповнилося 75 років або більше і у яких пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати за 2020 рік. Компенсаційна виплата для таких пенсіонерів становитиме 400 грн.

    Якщо з урахуванням цієї виплати розмір пенсії не досягає 2 500 гривень, таким особам надаватиметься додаткова доплата до пенсії.

    Нагадаємо, в Україні змінився показник для обчислення пенсій.

    Раніше повідомлялося, що деякі категорії пенсіонерів при виході на заслужений відпочинок можуть отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 10 місячних пенсій.

    До слова, 3 серпня Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій серпня.

    Як відомо, в Україні знову підвищать пенсії: кому і на скільки

    До слова, у Мінфіні розказали, яка нині в Україні найвища і найнижча пенсія.

    Читайте також:
    Кому з 1 вересня чекати на підвищену пенсію
    Міністерство соціальної політики фінансування пенсія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ