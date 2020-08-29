Уряд планує доплачувати пенсіонерам у віці 75-80 років до 500 грн щомісяця



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Компенсаційна виплата становитиме 400 грн

З 1 березня 2021 року щомісячну компенсаційну виплату до 500 грн особам, яким виповнилося 80 років і більше

Міністерство соціальної політики підготувало проєкт постанови щодо встановлення компенсаційних доплат пенсіонерам віком 75-80 років у розмірах від 400 до 500 грн.

Відповідний проєкт постанови оприлюднено на сайті Федерації профспілок.

Згідно з документом, проєкт пропонує встановити з 1 березня 2021 року щомісячну компенсаційну виплату до 500 грн особам, яким виповнилося 80 років і більше та в яких пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати за 2020 рік.

При цьому, якщо з урахуванням цієї виплати розмір пенсії не досягає 2 600 грн, таким особам надається додаткова доплата до пенсії.

Крім того, з 1 липня 2021 року пропонується установити доплати особам, яким виповнилося 75 років або більше і у яких пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати за 2020 рік. Компенсаційна виплата для таких пенсіонерів становитиме 400 грн.

Якщо з урахуванням цієї виплати розмір пенсії не досягає 2 500 гривень, таким особам надаватиметься додаткова доплата до пенсії.

Нагадаємо, в Україні змінився показник для обчислення пенсій.

Раніше повідомлялося, що деякі категорії пенсіонерів при виході на заслужений відпочинок можуть отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 10 місячних пенсій.

До слова, 3 серпня Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій серпня.

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