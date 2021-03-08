Мендель розповіла, як проходила співбесіду у Зеленського

Мендель розповіла, що співбесіду в Офісі президента проводили вісім осіб

Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель в інтерв'ю головній редакторці інтернет-видання «Гордон» Олесі Бацман розповіла, що її співбесіда на посаду відбувалася у форматі пресбрифінгу перед вісьмома людьми.

За словами Мендель, спочатку вона, на той час журналістка The New York Times, навіть не планувала подавати резюме на посаду прессекретаря президента.

«Це абсолютна імпровізація була. Я не вірила, що взагалі можна в нашій країні зробити такий конкурс. І навіть якщо його можна зробити прозоро – я не вірила, що хтось дійде до мого резюме. Ми чудово розуміємо популярність Володимира Олександровича, я думала, це будуть десятки тисяч резюме», – заявила вона.

Мендель розповіла, що вона надіслала резюме англійською, і вже наступного дня їй зателефонували з HR-компанії, яка займалася добором резюме, провели 40-хвилинну співбесіду й дали завдання – написати текст на складну тему й записати відеозвернення.

За місяць після цього, у травні 2019 року, відбулася співбесіда в Офісі президента. Її проводили вісім осіб – сам Зеленський, на той момент глава Офісу президента Андрій Богдан, його заступники Кирило Тимошенко та Юрій Костюк, глава директорату з питань інформаційної політики ОП Ірина Побєдоносцева й ще троє людей, яких Мендель не змогла згадати.

Вона вирішила не боятися перед інтерв'ю, а «поставитися до нього, як до чудової події».

«Що б не сталося, я зможу згадати, як президент України в суботу приїхав на роботу, щоб мене проспівбесідити. Це вже приємний спогад, щонайменше», – зазначила вона.

За її словами, співбесіду знімали на камеру. Їй влаштували тест: її інтерв'юєри виступали в ролі журналістів, а вона мала відповідати на актуальні в той час запитання з позиції прессекретаря президента.

«Я точно знаю, що була одна людина, яка була проти мене, і це був Андрій Богдан. Ось я йому не подобалася, це було очевидно. Щось йому не подобалися відповіді, він крутив носом, щось йому те, не те – ну не зайшла я йому як людина», – розповіла Мендель.

За її словами, вони з ним згодом ніколи не обговорювали цієї теми, і вона не намагалася з'ясувати, що йому не сподобалося: «І не хотіла, і не збиралася, не бачила в цьому сенсу абсолютно».