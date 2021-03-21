В Україні стрімко зростають ціни. Фахівець назвав несподівану причину

Спостерігається зростання цін на сировинних ринках по всьому світу

До грудня 2021 року інфляція може досягнути показника в 10%

Ціни в Україні стрімко зросли на 7,5%, якщо порівнювати з показниками за лютий 2020 року, найбільше подорожчали харчові продукти.

Про це йдеться в матеріалі видання «Апостроф».

За даними Держслужби статистики, інфляція у 2020 році склала 5%, але вже в поточному році ціни встигли вирости ще на 2,3%. Якщо темпи збережуться, то до грудня 2021 року інфляція досягне показника в 10%.

Фінансовий аналітик Сергій Фурса пов’язує різкий стрибок цін з політикою США, які «надрукували» багато грошей і та влили їх в економіку на тлі пандемії та кризи.

«Спостерігається зростання цін на сировинних ринках по всьому світу. Дорожчає все – руда, метали, пшениця. Розганяється продуктова інфляція, і зараз це проблема для багатьох країн – Туреччини, Бразилії, Росії, всі ринки від цього страждають. Тобто це – не чисто українська історія», – пояснив експерт в коментарі журналістам.

Аналітик Сергій Родлер стверджує, що зростання цін могли прискорити поганий урожай, стрибок розцінок на нафту і збільшення мінімальної зарплати.

«Причин насправді багато: від поганого врожаю і зростання цін на нафту, до збільшення мінімальної зарплати та розміру комунальних платежів. Крім того, варто пам’ятати про те, що минулого року досягти відносно низької інфляції вдалося внаслідок зниження споживчої активності (через пандемію коронавірусу), що призвело до зменшення обсягу імпорту», – додав він.

Нагадаємо, в Україні стрімко дорожчають харчові продукти. Так, у лютому зростання цін на оброблені продовольчі товари становило 7,2% в річному вимірі. Зростання цін сповільниться лише у другому півріччі 2021 року.

Як повідомлялося, Мінекономіки провело ряд консультацій з асоціаціями виробників та роздрібних мереж, які працюють на ринках продовольчих товарів, що мають соціальну значущість. Для недопущення значних цінових коливань на ринках продовольчих товарів запроваджено декларування цін на товари.