Уряд схвалив стратегію «Приватбанку» з трьома варіантами приватизації

У грудні 2016 року «Приватбанк» був націоналізований рішенням українського уряду.

Планується вивести з фінустанови проблемні активи та продати «хороший банк»

Кабінет міністрів України на засіданні 11 серпня схвалив Стратегію розвитку державного «Приватбанку» до 2024 року.

Як наголошено в пояснювальній записці до проєкту, головна мета – визначити стратегію для «хорошого банку», який буде придатним для продажу, і підхід, щоб його приватизувати.

«Успадковані проблеми буде зосереджено в окремому підрозділі, який працюватиме з непрофільними послугами, успадкованими портфелями і судовими процесами», – йдеться в документі.

«Приватбанк» вивчає три можливі опції приватизації:

приватне розміщення всього банку;

приватне розміщення «хорошого банку»;

ІРО (первинне розміщення акцій) «хорошого банку».

За прогнозом, надходження від продажу «хорошого банку» можуть скласти близько 80 млрд грн.

Стратегія також передбачає максимальне відновлення старого портфеля непрацюючих активів, операційну ефективність і стійкий рівень прибутковості банку.

Зазначається, що банк прагнутиме досягти прогнозованого чистого прибутку в розмірі понад 30 млрд грн прибутковості на капітал у розмірі понад 40% і співвідношення витрат до доходів у розмірі менше ніж 45%.

Раніше заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай заявляла, що державний «Приватбанк» може бути знову приватизований, але про повернення його попереднім власникам не йдеться.

Також у НБУ розповіли, коли планують продати «Приватбанк».

У грудні 2016 року «Приватбанк» був націоналізований рішенням українського уряду. Компанія Kroll за результатами аудиту повідомила, що колишні менеджери «ПриватБанку» вивели понад 5,5 мільярда доларів. Кредити, які видавав «Приватбанк» юридичним особам, використовувалися для придбання активів та фінансування бізнесу ексакціонерів і груп пов’язаних із ними осіб в Україні та за кордоном. Схема діяла приблизно 10 років.

Ігор Коломойський та його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов безпосередньо чи опосередковано володіли понад 91,5% акцій «Приватбанку». Інші належали міноритарним акціонерам, зокрема менеджменту на чолі з головою правління Олександром Дубілетом.