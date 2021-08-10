В Україні з’явився перший банк їжі (фото)

У банк їжі привозять з супермаркетів, кафе та ринків продукти, у яких пошкоджене пакування або закінчується термін придатності

У Львові створили перший в Україні банк їжі. Волонтери безкоштовно роздають продуктові набори громадянам, які цього потребують. Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

У банк їжі привозять з супермаркетів, кафе та ринків продукти, у яких пошкоджене пакування або закінчується термін придатності. Волонтери складають набори, в які входять хліб, молочні продукти, м'ясні продукти, крупи, овочі та фрукти.

За словами керівника громадської організації «Тарілка» Івана Павлиша, до банку їжі звертаються люди, які опинилися у важких фінансових ситуаціях, серед них переселенці, люди з інвалідністю, пенсіонери та багатодітні сім'ї. Він зазначив, що волонтери нікому не відмовляють.

У банку їжі зареєстровано понад 200 осіб, а в день роздають десяток наборів. Тим, хто потребує, телефонують та запрошують прийти за їх продуктовим набором. Іноді трапляються навіть делікатеси, наприклад хамон або червона риба.

«Зараз все дороге, намагаюся, живу на тих акціях, дивлюся - що де дешевше, так і купую», – розповідає мешканка Львова Людмила Капітан.

У продовольчому банку діють правила: відвідувачів просять дотримуватись живої черги і поваги один до одного та волонтерів «Тарілки». Вхід у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння заборонено. Заборонено відвідування продовольчого банку без захисної маски. На вході у приміщення необхідно пройти безконтактне вимірювання температури, а також помити та продезінфікувати руки. Після цього відвідувач має показати волонтеру посвідчення пільгової категорії населення та може отримати продукти.