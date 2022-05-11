Дефіцит пального. Офіс президента дав гучну обіцянку водіям

У країні буде створений додатковий стратегічний запас пального

В Офісі Президента запевняють, що вживаються всі заходи для забезпечення країни пальним, і ситуація лише покращуватиметься. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма.

За повідомленням чиновників в Україну сьогодні доправляють достатньо бензину й дизеля, щоб задовольняти щоденну потребу громадян.

«Я прошу всіх громадян України зберігати спокій для того, щоб ми могли наситити всі заправки пальним, створити відповідний запас і бути більш захищеними від дій ворога, – наголосив Шурма.

За словами Шурми, в країні буде створений додатковий стратегічний запас пального, який буде неможливо розбомбити та знищити. Це забезпечить наявність нафтопродуктів на місяці вперед.

Заступник керівника Офісу Глави держави нагадав, що Росія цілеспрямовано з першого дня вторгнення в Україну знищує нашу паливну інфраструктуру. Так, був розбомблений найбільший виробник нафтопродуктів – Кременчуцький НПЗ, а також десятки нафтобаз. Крім того, перекрите Чорне море, яке було значним каналом постачання дизеля та бензину; було зупинене постачання з Мозирського НПЗ.

«Фактично нам доводиться з нуля вибудовувати інфраструктуру постачання нафтопродуктів через наші західні кордони, від наших західних партнерів», – розповів Ростислав Шурма.

Чиновник зазначив, що в мирний час Україна щомісяця споживала близько 1 млн т дизеля, бензину та скрапленого газу. Проте порти, наявна залізнична інфраструктура та рухомий склад у Східній Європі наразі не здатні логістично впоратися з таким обсягом нафтопродуктів.

Ростислав Шурма наголосив, що Офіс Глави держави разом з українським урядом проводить активну роботу, щоб побудувати з європейськими партнерами всі необхідні ланцюжки постачання нафтопродуктів.

«Обсяги імпорту збільшені у понад п'ять разів у порівнянні з тим, що було ще півтора місяця тому. На сьогодні обсяги імпорту фактично відповідають темпам щоденного споживання бензину та дизеля на заправках», – сказав він.

Як раніше повідомлялося, Кабінет міністрі працює над тим, аби пальне в Україні з’явилося в достатній кількості і при цьому його ціна залишалася адекватною до нинішніх реалій.

Раніше Шмигаль пояснив, що дефіцит пального в Україні пов'язаний з наслідками війни. Російські удари знищили Кременчуцький нафтопереробний завод, а також пошкодили логістичні мережі.

Днями президент Володимир Зеленський доручив уряду вирішити ситуацію з дефіцитом пального в Україні.

Завдяки транзиту через Польщу Україна найближчим часом зможе отримувати пальне зі США, Нідерландів та інших країн. Очікується, що сусідня держава, виступаючи транзитером пального, зможе забезпечити надходження понад 200 тисяч тонн продукції щомісячно.