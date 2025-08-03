НАЗК повідомило, чи переслідуватиме нардепів, які скасовували незалежність НАБУ (Документ)

За даними антикорупційного бюро, близько 40 народних депутатів, яким повідомлено про підозру, натиснули кнопки «за законопроєкт» №12414

На кінець липня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) не складало адміністративні протоколи, пов’язані з корупцією щодо народних депутатів України у зв’язку з їх голосуванням за законопроєкт №12414.

«У Національного агентства наразі відсутні підстави для реалізації прав та повноважень, визначених статтями 11, 12 Закону «Про запобігання корупції». Зокрема, моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності народних депутатів України під час голосування за проєкт № 12414 не здійснюється», – йдеться у відповіді НАЗК на запит «Главкома».

У Нацагентстві додали, що законопроєкт № 12414 не стосувався скасування або пом’якшення окремих норм Кримінального кодексу України, який визначає, які суспільно небезпечні діяння є кримінальними правопорушеннями та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили.

Як відомо, у Кодексі про адмінправопорушення є стаття 172-7 «Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів». Вона передбачає покарання до 13,6 тис. грн штрафу з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю протягом року.

Нагадаємо, що 22 липня 2025 року Верховна Рада ухвалила законопрокоєкт №12414 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану». Насправді ж у цей закон були вмонтовані норми, які послабили незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У цілому підтримали вказаний Закон 263 народних депутатів.

У частини обранців під час голосування, ймовірно, прослідковувалося вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів. Зокрема, в інтерв’ю ЗМІ директор НАБУ Семен Кривонос заявив: величезна частина народних депутатів, які підтримали зменшення повноважень НАБУ і САП, перебуває в умовах конфлікту інтересів.

«У нас десь близько 40 народних депутатів, яким повідомлено про підозру, а ще ж є фігуранти різних проваджень», – наголосив керівник антикорупційного органу.

31 липня Рада відновила незалежність НАБУ та САП, проголосувавши за основу та в цілому президентський законопроєкт №13533. Появі цього документа передувала низка акцій-протестів в Україні, заяви критичного змісту з боку міжнародних партнерів.