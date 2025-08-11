Головна Київ Новини
Скандал із неякісними інкубаторами для немовлят. Прокуратура стягнула з постачальника 240 млн грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Скандал із неякісними інкубаторами для немовлят. Прокуратура стягнула з постачальника 240 млн грн
Інкубатори було придбано за кошти іноземного кредиту
фото з відкритих джерел

Виявилося, що придбані інкубатори мають низку недоліків і не можуть використовуватись за призначенням

Київська міська прокуратура через суд стягнула понад 240 млн грн з постачальника неякісних інкубаторів для немовлят. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

«Державне підприємство «Укрмедпостач» задля забезпечення транспортування новонароджених малюків закупило у комерційної структури 85 транспортних інкубаторів. Їх купували за кошти іноземного кредиту (5 млн євро) під державні гарантії. Однак згодом встановили, що товар має низку недоліків і не може використовуватись лікувальними закладами за призначенням», – сказано в повідомленні. 

З огляду на вказані обставини, Київська міська прокуратура звернулась до суду з відповідним позовом про стягнення сплачених за договором коштів.

Повідомляється, що Господарський суд міста Києва задовольнив позов прокуратури та ухвалив рішення про стягнення з комерційної структури понад 240 млн грн.

Нагадаємо, аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві під час моніторингу публічних закупівель виявили порушення у тендері вартістю 45 млн грн. За словами аналітиків Бюро, йдеться про тендер на капітальний ремонт відділення невідкладної допомоги, оголошений однією зі столичних лікарень. Під час аналізу документації фахівці Бюро виявили низку порушень, що стосувалися єдиного учасника закупівлі. 

До слова, Київський міський центр нефрології та діалізу КМДА 25 червня уклав угоду з товариством з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» про закупівлю мобільного телефона за 62 201 грн. За даними розслідування, допорогову закупівлю було проведено без використання електронної системи. Вона фінансується з державного бюджету згідно КПК-2025: 2308000 – Національна служба здоров’я України.

 

