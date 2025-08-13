Головна Країна Політика
search button user button menu button

Розслідування НАЗК: збитки бюджету від корупційних схем сягнули 80 млн грн

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Розслідування НАЗК: збитки бюджету від корупційних схем сягнули 80 млн грн
Посадові особи Харківської ОВА за попередньою змовою з постачальниками закупили фортифікаційні споруди
фото ілюстративне

НАЗК виявило корупційні зловживання в ОВА та установах МОЗ

У липні правоохоронні органи розпочали низку досудових розслідувань за висновками Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Провадження стосуються зловживання службовим становищем, що призвело до розтрати понад 80 млн грн бюджетних коштів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАЗК.

Розслідування проводить Головне слідче управління Національної поліції України за фактами, виявленими НАЗК у трьох випадках.

Посадові особи Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської ОВА за попередньою змовою з постачальниками закупили фортифікаційні споруди за завищеною ціною. Збитки для бюджету склали понад 2,7 млн грн.

В іншому випадку посадовці Департаменту екології та природних ресурсів Донецької ОВА за схожою схемою закупили автомобілі, що призвело до розтрати бюджетних коштів на суму понад 53,6 млн грн.

Дії посадовців обох ОВА кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

НАЗК також передало висновки щодо посадових осіб однієї з державних установ Міністерства охорони здоров'я. Їх підозрюють у розтраті 2,6 млн грн матеріально-технічної допомоги. Крім того, вони закупили медичне та дезінфекційне обладнання за завищеними цінами, завдавши збитків бюджету на понад 24 млн грн. Попередньо їхні дії також кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

Нагадаємо, за перші шість місяців 2025 року посадовці подали понад 706 тисяч декларацій, за даними НАЗК. Це на 34% менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Кожна восьма декларація згодом була виправлена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Найактивніше декларування відбувалося у березні – на цей місяць припадає 71% усіх цьогорічних подань.

Читайте також:

Теги: корупція в Україні корупція НАЗК Донецкая область Харківщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуацію, яка склалася, Сергій Власенко визнає по-своєму корисною, оскільки це, на його думку, повинно породити дискусію у суспільстві
Соратник Тимошенко назвав відповідальних за українську корупцію після «картонкового» протесту
Вчора, 19:08
Ворог атакував Харківщину
Росіяни атакували Харківщину дронами: є постраждалі
9 серпня, 02:46
«Шахеди» атакували Харківщину
Окупанти атакували Балаклію
1 серпня, 06:19
Фронт – найголовніше
Фронт – найголовніше. Не втримаємо його, не буде сенсу говорити про корупцію
26 липня, 23:00
Виступи під театром Франка. Політологічний аналіз
Виступи під театром Франка. Політологічний аналіз
24 липня, 08:27
Тепер усі ці ухилянти мають псевдовиправдання, чому вони не фронті...
Тепер усі ці ухилянти мають псевдовиправдання, чому вони не фронті...
23 липня, 13:00
За даними поліції, фігурант справи вимагав від покупця $6 тис. та додатковий щомісячний платіж
У Києві затриманий бізнесмен, який «продавав» дозволи на рекламу від КМДА
21 липня, 15:04
Разом із чоловіком Галина Баєва володіє 3-ма квартирами та 3-ма земельними ділянками
Три квартири, будинок та дорогий подарунок чоловіку: декларація глави Пенсійного фонду Харківщини
16 липня, 11:09
Посадовця затримано у порядку ст. 208 КК України.
Екскерівник «Київзеленбуду» затриманий за підозрою у розтраті майже 350 тис. грн: деталі справи
14 липня, 12:58

Політика

Розслідування НАЗК: збитки бюджету від корупційних схем сягнули 80 млн грн
Розслідування НАЗК: збитки бюджету від корупційних схем сягнули 80 млн грн
Зеленський повідомив, на яких напрямках фронту РФ готує наступ
Зеленський повідомив, на яких напрямках фронту РФ готує наступ
Президент зробив заяву щодо обміну територіями
Президент зробив заяву щодо обміну територіями
Зеленський повідомив, що вжито заходів, аби виправити ситуацію на Покровському напрямку
Зеленський повідомив, що вжито заходів, аби виправити ситуацію на Покровському напрямку
Соратник Тимошенко назвав відповідальних за українську корупцію після «картонкового» протесту
Соратник Тимошенко назвав відповідальних за українську корупцію після «картонкового» протесту
Закон про множинне громадянство: Зеленський назвав, які країни в пріоритеті
Закон про множинне громадянство: Зеленський назвав, які країни в пріоритеті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2025
9483
Колишній мер Києва звернувся до Кличка через скандальну забудову на Печерську
7215
Покоління зумерів підхопило небезпечний для здоров'я тренд
5265
«Такої системи декларування нема ніде». Голова ТСК з розслідування корупції розкритикував роботу НАЗК
3724
З 26 серпня у кількох містах України зникне 3G: що говорить мобільний оператор

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Вчора, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Вчора, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua