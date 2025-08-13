Розслідування НАЗК: збитки бюджету від корупційних схем сягнули 80 млн грн

НАЗК виявило корупційні зловживання в ОВА та установах МОЗ

У липні правоохоронні органи розпочали низку досудових розслідувань за висновками Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Провадження стосуються зловживання службовим становищем, що призвело до розтрати понад 80 млн грн бюджетних коштів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАЗК.

Розслідування проводить Головне слідче управління Національної поліції України за фактами, виявленими НАЗК у трьох випадках.

Посадові особи Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської ОВА за попередньою змовою з постачальниками закупили фортифікаційні споруди за завищеною ціною. Збитки для бюджету склали понад 2,7 млн грн.

В іншому випадку посадовці Департаменту екології та природних ресурсів Донецької ОВА за схожою схемою закупили автомобілі, що призвело до розтрати бюджетних коштів на суму понад 53,6 млн грн.

Дії посадовців обох ОВА кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

НАЗК також передало висновки щодо посадових осіб однієї з державних установ Міністерства охорони здоров'я. Їх підозрюють у розтраті 2,6 млн грн матеріально-технічної допомоги. Крім того, вони закупили медичне та дезінфекційне обладнання за завищеними цінами, завдавши збитків бюджету на понад 24 млн грн. Попередньо їхні дії також кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

