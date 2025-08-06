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Збитки на майже 50 млн грн. Керівниця «Сегежа Україна» отримала підозру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Збитки на майже 50 млн грн. Керівниця «Сегежа Україна» отримала підозру
Правоохоронці повідомили керівниці підозру у зловживанні службовим становищем
фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

Фігурантка передала в користування сину держмайно

Генеральна директорка акціонерного товариства «Сегежа Україна» отримала підозру у заподіянні державі збитків на понад 46 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Як зазначається, 25% акцій АТ «Сегежа Україна» належать акціонерному товариству «Оріана» (державний пакет акцій – 99,99%), решта 75% – компанії з російським капіталом, щодо якої діють санкції Ради національної безпеки і оборони, а також додаткові обмеження Національного банку. Накладені обмеження забороняють користуватися майном, проводити фінансові операції й виводити капітал за межі України.

Слідство встановило, що фігурантка, діючи в інтересах приватної фірми свого сина, передала йому в користування весь майновий комплекс підприємства – будівлі, обладнання та інші активи загальною вартістю понад 184 млн грн. Зробила вона це без згоди акціонерів та з порушенням закону.

За словами правоохоронців, приватна компанія почала використовувати передані їй виробничі потужності у власній господарській діяльності й отримувати прибуток. Унаслідок вказаних дій держава, як власник 25% акцій товариства, зазнала збитків на 46 млн грн. Прокуратура готує клопотання до суду про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Компанія «Сегежа Україна», яка зареєстрована в місті Калуш Івано-Франківської області, спеціалізується на виробництві гофрованого паперу, картону та пакувальної тари. З 2013 року генеральною директоркою підприємства є Ольга Грищук.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині суддя міськрайонного суду отримав підозру за одержання хабаря.

До слова, столичні правоохоронці повідомили, що затримали 55-річну киянку, яка, за даними слідства, хизуючись знайомствами у медичних закладах, за винагороду обіцяла допомогти у встановленні II групи інвалідності.

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Теги: Івано-Франківщина бізнес корупція в Україні

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