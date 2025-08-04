Суд арештував нардепа Кузнєцова, який підозрюється у корупційній схемі з дронами і РЕБ

Слідство вважає, що парламентар привласнив бюджетні кошти під час закупівлі обладнання для військових

Вищий антикорупційний суд відправив нардепа від «Слуги народу» Олексія Кузнєцова під варту на 60 днів з можливістю внесення застави в розмірі 8 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Слідство.Інфо».

Депутат підозрюється у привласненні бюджетних коштів під час закупівлі дронів та засобів РЕБ для військових. Раніше прокурор САП Олександр Сабада попросив заставу у 30 млн грн. Захисники Кузнєцова кажуть, що застава не співмірна для депутата. На запитання судді про те, яка застава, на думку самого Кузнєцова була б задовільна, підсудний сказав: «Помірна сума така, що відповідає річному доходу моєї жінки».

Як відомо, 2 серпня НАБУ та САП затримали Олексія Кузнєцова та вручили підозру в привласненні бюджетних коштів. За даними слідства, упродовж 2024-2025 років учасники організованої групи налагодили схему заволодіння бюджетними коштами при закупівлі БПЛА та РЕБ для військових. Постачальники завищували вартість техніки, а організатори отримували хабар у вигляді 30% від вартості обладнання. Загальна сума привласнених коштів сягає близько $80 тис.

Варто зазначити, що у провадженні також фігурує голова Мукачівської районної військової адміністрації Сергій Гайдай. Згодом президент України Володимир Зеленський звільнив його з посади.

До слова, Національне антикорупційне бюро повідомило подробиці гучного викриття масштабної корупційної схеми за участю народного депутата при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ.