Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві чоловік за $15-25 тис. допомагав ухилянтам знятися з військового обліку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві чоловік за $15-25 тис. допомагав ухилянтам знятися з військового обліку
Чоловіка затримано відразу після одержання чергового «траншу» у сумі $7,5 тис.
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Під час обшуків у підозрюваного виявлено копії документів інших військовозобов’язаних, а також печатки різних установ та організацій

У Києві затримали чоловіка, який за $15-25 тис. допомагав знімати чоловіків з військового обліку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

«Прокурорами Київської міської прокуратури повідомлено про підозру киянину, який пропонував свої послуги зі зняття військовозобов’язаних з розшуку, а також визнання їх непридатними до служби з подальшим зняттям з військового обліку», – йдеться у повідомленні.

Слідчі встановлюють спільників підозрюваного, зв’язками з якими він користувався
Слідчі встановлюють спільників підозрюваного, зв’язками з якими він користувався
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Вказується, що за таку допомогу чоловік брав з військовозобов’язаних від $15 до 25 тис.  Гроші від «клієнтів» він отримував у кілька етапів. Затримали чоловіка відразу після одержання чергового «траншу» у сумі $7,5 тис. за видачу військовозобов’язаному документів про зняття з військового обліку.

Дії затриманого кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 КК України, а саме як одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

За даними прокуратури, під час обшуків у підозрюваного виявили та вилучили копії документів інших військовозобов’язаних, а також печатки різних установ та організацій.

Під час обшуків у підозрюваного виявили та вилучили копії документів інших військовозобов’язаних
Під час обшуків у підозрюваного виявили та вилучили копії документів інших військовозобов’язаних
фото: Київська міська прокуратура/Facebook
Слідчі встановлюють спільників підозрюваного, зв’язками з якими він користувався
Слідчі встановлюють спільників підозрюваного, зв’язками з якими він користувався
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають, встановлюються спільники підозрюваного, зв’язками з якими він користувався.

Нагадаємо, на ділянці відділу «Красноїльськ», неподалік кордону співробітники Чернівецького прикордонного загону виявили чотирьох осіб. Двоє хлопців 2009 та 2010 років народження, виступаючи в якості провідників, вели до кордону двох чоловіків, жителів Вінницької та Івано-Франківської областей. Останні, як з'ясувалося, за нелегальний похід до сусідньої країни заплатили по 5 тисяч євро.

До слова, прикордонники Могилів-Подільського загону затримали чоловіка, який вирішив перетнути кордон на параплані. 48-річний мешканець Хмельниччини вирішив перетнути кордон на параплані, купленому в інтернеті за €500. Для «зльоту» обрав поле неподалік держкордону та планував летіти без документів і будь-якої навігації – «на око». Політ, який міг закінчитися трагедією, прикордонники Могилів-Подільського загону зупинили ще до старту. Порушника затримано та притягнуто до адмінвідповідальності.

Теги: прокуратура гроші прокурор чоловік послуги Київ корупція в Україні ухилянти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тепер усі ці ухилянти мають псевдовиправдання, чому вони не фронті...
Тепер усі ці ухилянти мають псевдовиправдання, чому вони не фронті...
23 липня, 13:00
Запросіть президента Дональда Трампа до Києва
Чому Трампу варто приїхати у Київ вже зараз
1 серпня, 11:45
Маша поділилася кадрами з палати медзакладу
Донька Полякової після весілля показалася з чоловіком у лікарняній палаті
19 липня, 15:23
Внаслідок обстрілу частково пошкоджено наземну частину станції
У Києві пошкоджено станцію метро «Лукʼянівська»
21 липня, 05:21
У Києві через російську атаку постраждали люди
Росія вдарила по Києву: у столиці є постраждалі (оновлено)
28 липня, 03:09
У суді чоловік визнав вину і щиро розкаявся
Чоловік співав російською мовою у київському метро. Що вирішив суд
20 липня, 09:30
СБУ викрила агента ФСБ в «Укртелекомі» 
Посадовець «Укртелекому», який працював на ФСБ, проведе 15 років у в'язниці
29 липня, 08:54
Сергій Гайдай втратив посаду на тлі корупційного скандалу
Справа про розкрадання коштів. Суд обрав запобіжний захід ексглаві Луганської ОВА Гайдаю
4 серпня, 19:24
Пошуково-рятувальні роботи у місті тривають
Нічна атака на Київ. Кличко повідомив про рекордну кількість постраждалих дітей
31 липня, 10:07

Новини

«Київреклама» анонсувала демонтаж вивісок у шести районах столиці
«Київреклама» анонсувала демонтаж вивісок у шести районах столиці
Дівчина, яка випала з дев'ятого поверху під час ракетного удару, виписалася з лікарні
Дівчина, яка випала з дев'ятого поверху під час ракетного удару, виписалася з лікарні
«Тоне у болоті»: на Київщині місцеві жителі протестують проти будівництва Національного військового цвинтаря
«Тоне у болоті»: на Київщині місцеві жителі протестують проти будівництва Національного військового цвинтаря
У Броварському районі виявлено бойову частину ворожого дрона (відео)
У Броварському районі виявлено бойову частину ворожого дрона (відео)
Скандал із неякісними інкубаторами для немовлят. Прокуратура стягнула з постачальника 240 млн грн
Скандал із неякісними інкубаторами для немовлят. Прокуратура стягнула з постачальника 240 млн грн
У Києві чоловік за $15-25 тис. допомагав ухилянтам знятися з військового обліку
У Києві чоловік за $15-25 тис. допомагав ухилянтам знятися з військового обліку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2025
24K
Нові обласні прокурори: названа трійка найзаможніших
13K
Нові санкції. Коханка гравця московського «Динамо» з подругою не змогли скупитися у паризькому бутіку
3568
В одній із областей буде пустеля. Науковиця розповіла, як до 2050-го року в Україні зміниться клімат
2591
Сенатор Грем пояснив, чому Україна має поступитися територіями Росії

Новини

Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Сьогодні, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Сьогодні, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Вчора, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua