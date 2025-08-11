У Києві чоловік за $15-25 тис. допомагав ухилянтам знятися з військового обліку

Під час обшуків у підозрюваного виявлено копії документів інших військовозобов’язаних, а також печатки різних установ та організацій

У Києві затримали чоловіка, який за $15-25 тис. допомагав знімати чоловіків з військового обліку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

«Прокурорами Київської міської прокуратури повідомлено про підозру киянину, який пропонував свої послуги зі зняття військовозобов’язаних з розшуку, а також визнання їх непридатними до служби з подальшим зняттям з військового обліку», – йдеться у повідомленні.

Слідчі встановлюють спільників підозрюваного, зв’язками з якими він користувався фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Вказується, що за таку допомогу чоловік брав з військовозобов’язаних від $15 до 25 тис. Гроші від «клієнтів» він отримував у кілька етапів. Затримали чоловіка відразу після одержання чергового «траншу» у сумі $7,5 тис. за видачу військовозобов’язаному документів про зняття з військового обліку.

Дії затриманого кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 КК України, а саме як одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

За даними прокуратури, під час обшуків у підозрюваного виявили та вилучили копії документів інших військовозобов’язаних, а також печатки різних установ та організацій.

Під час обшуків у підозрюваного виявили та вилучили копії документів інших військовозобов’язаних фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають, встановлюються спільники підозрюваного, зв’язками з якими він користувався.

