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Уряд заборонив керівнику НАЗК самостійно призначати собі виплати

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Уряд заборонив керівнику НАЗК самостійно призначати собі виплати
Кабмін встановив зовнішній контроль за головою НАЗК у питанні отримання матеріальної допомоги на оздоровлення
фото: пресслужба НАЗК

Кабмін встановив зовнішній контроль за керівником НАЗК через конфлікт інтересів

Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження, щоб врегулювати потенційний конфлікт інтересів у керівника Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Віктора Павлущика. Причиною стало призначення матеріальної допомоги на оздоровлення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження Кабміну.

Згідно з розпорядженням Кабміну № 828-р від 6 серпня 2025 року, запроваджено  зовнішній контроль за виконанням повноважень голови НАЗК щодо призначення матеріальної допомоги. Тепер Віктор Павлущик може отримати виплату лише після погодження проєкту рішення з державним секретарем Кабінету Міністрів України.

В цьому ж розпорядженні зазначено, що приймати рішення щодо встановлення собі матеріальної допомоги на оздоровлення після погодження проектів таких рішень із держсекретарем Кабміну.

Також, згідно з декларацією, 18 липня 2025 року Віктор Павлущик отримав заробітну плату за основним місцем роботи в НАЗК у розмірі 361 974 грн.

Уряд заборонив керівнику НАЗК самостійно призначати собі виплати фото 1
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Нагадаємо, на кінець липня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) не складало адміністративні протоколи, пов’язані з корупцією щодо народних депутатів України у зв’язку з їх голосуванням за законопроєкт №12414.

«У Національного агентства наразі відсутні підстави для реалізації прав та повноважень, визначених статтями 11, 12 Закону «Про запобігання корупції». Зокрема, моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності народних депутатів України під час голосування за проєкт № 12414 не здійснюється», – йдеться у відповіді НАЗК на запит «Главкома».

У Нацагентстві додали, що законопроєкт № 12414 не стосувався скасування або пом’якшення окремих норм Кримінального кодексу України, який визначає, які суспільно небезпечні діяння є кримінальними правопорушеннями та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили.

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Теги: НАЗК Віктор Павлущик Кабмін

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