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В Україні зʼявиться новий тип фінансової установи: Нацбанк повідомив деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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В Україні зʼявиться новий тип фінансової установи: Нацбанк повідомив деталі
Банки фінансової інклюзії працюватимуть за спеціальною обмеженою банківською ліцензією
фото з відкритих джерел

Банки фінансової інклюзії зможуть надавати базові фінансові послуги у віддалених, малонаселених територіях, прифронтових зонах та на звільнених територіях

В Україні зʼявиться банк фінансової інклюзії (БФІ), який працюватиме за спеціальною обмеженою ліцензією. Про це заявив голова Національного банку Андрій Пишний, повідомляє «Укрінформ».

«Національний банк України представляє концепцію нового типу фінансової установи – банку фінансової інклюзії (БФІ), який працюватиме за спеціальною обмеженою ліцензією для забезпечення доступу до базових фінансових послуг у віддалених та прифронтових районах», – повідомив Пишний.

За словами глави НБУ, у разі прийняття Верховною Радою законопроєкту №12044, Національний банк дозволить акціонерним товариствам отримувати обмежену банківську ліцензію для створення банків фінансової інклюзії.

Банки фінансової інклюзії зможуть надавати базові фінансові послуги у віддалених, малонаселених територіях, прифронтових зонах та на звільнених територіях.

«Банк фінансової інклюзії – це банк для фізичних осіб, малого бізнесу, валютообмінних операцій та проведення розрахунків. Це не про середній і великий бізнес. БФІ дасть змогу нашим громадянам отримати доступ до основних фінансових продуктів по всій країні», – додає Пишний.

Статус банку фінансової інклюзії зможуть отримати акціонерні товариства, які відповідатимуть усім пруденційним вимогам і нормативам НБУ. Їхня діяльність буде обмежена в операціях з середнім та великим бізнесом та на ринках капіталу. Для отримання статусу БФІ, окрім стандартних документів, компанія повинна надати НБУ трирічну стратегію та бізнес-план. Ці документи мають окреслювати розвиток фінансової інклюзії, включаючи структуру клієнтської бази, зони обслуговування та плани розширення послуг, особливо у віддалених районах.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт №11474 про особливості приватизації держбанків.

До слова, Верховна Рада отримає законопроєкт про страхування воєнних ризиків вже цьогоріч.

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Теги: банк Андрій Пишний Національний банк

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