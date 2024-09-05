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Чи з’явиться банкнота в 5 тис. грн? Відповідь глави Нацбанку

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Чи з’явиться банкнота в 5 тис. грн? Відповідь глави Нацбанку
Зараз найвищий номінал в Україні – 1 тис. грн
фото: НБУ

Андрій Пишний повідомив, чи відмовиться Україна від малого номіналу копійок

Національний банк поки не планує вводити в обіг банкноту номіналом 5 тис. грн. Зараз найвищий номінал – 1 тис. грн. Про це заявив глава Нацбанку Андрій Пишний в інтерв’ю Liga.net.

«Наразі ми не плануємо цього (вводити в обіг банкноту номіналом 5 тис. грн, – «Главком»). Вважаємо, що на сьогодні наявні номінали цілком відповідають поточній ситуації», – пояснив посадовець.

Відповідаючи на запитання щодо відмови від малого номіналу копійок, Пишний відповів: «Це окреме питання, яке ми постійно аналізуємо, беручи до уваги обіг монет, наразі такого рішення немає».

Нагадамо, Національний банк України пропонує змінити назву розмінних монет з «копійка» на «шаг».  Як пояснили в НБУ, це потрібно для відновлення історичної справедливості, дерусифікації та відродження національних традицій, інформує преслужба банку.

Як зазначили в пресслужбі НБУ, назва «шаг» давнього українського походження, вона уже використовувалася як на території України, так і в українській грошовій лічбі (з XVI – XVII ст.). Це унікальне найменування монети, якого не знають інші лінгвокультури. Воно широко вживається в класичній українській літературі, зокрема часто згадується у творчості Тараса Шевченка, Лесі Українки та інших письменників.

Національний банк розробив пропозиції щодо необхідних законодавчих змін. У разі ухвалення Верховною Радою відповідних законів шаги зможуть з'явитися в обігу вже в першому півріччі 2025 року.

За словами Пишного, жодних додаткових витрат на розроблення ескізів та карбування шагів не буде, ні з державного бюджету, ні з бюджету НБУ.

До слова, новина про зміну назв розмінних монет з «копійка» на «шаг» очікувано спровокувала обговорення у мережі. Люди як підтримували таке рішення, так і не розуміли його доцільності.

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Теги: гроші гривня Андрій Пишний Нацбанк

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