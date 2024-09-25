Пригожин таємно використовував іноземні банки для платежів «Вагнера» – FT

Доказів того, що банки JPMorgan і HSBC знали, що обробляли транзакції, пов'язані зі структурами, підконтрольними «Вагнеру», немає

Злиті документи показують, як Пригожин зміг створити транснаціональну кримінальну імперію

Американський банк JPMorgan Chase і британський HSBC несвідомо обробляли платежі для компаній в Африці, які контролював покійний російський військовий ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин. Про це повідомляє газета Financial Times.

У статті зазначається, що це сталося у той час, коли його приватна армія «Вагнер» розширювала свій вплив на континенті, де її звинувачують у жорстоких порушеннях прав людини.

Злиті документи, отримані Центром передових оборонних досліджень (C4ADS), аналітичним центром у Вашингтоні, свідчать, що у 2017 році суданська компанія, контрольована Пригожиним, закуповувала промислове обладнання в Китаї через великі західні банки.

«Вагнер», якого Міністерство фінансів США звинуватило у «масових стратах, зґвалтуваннях, викраденні дітей та інших звірствах проти мирних жителів» в Африці, став відомим через надання послуг найманців для репресивних диктаторів та участь у російському вторгненні в Україну.

Злиті документи показують, як Пригожин зміг створити транснаціональну кримінальну імперію в галузі природних ресурсів, частково шляхом прихованого використання платіжних систем західних фінансових установ.

Один з рахунків-фактур показує, що у серпні 2017 року суданська гірничодобувна компанія Meroe Gold, яка була прикриттям для «Вагнера», відправила платіж з місцевого банківського рахунку через JPMorgan Chase як посередницький банк у Нью-Йорку постачальнику в Китаї.

Інший рахунок-фактура того ж року показує, що Meroe Gold відправила платіж за дизельні генератори та запасні частини китайській компанії через банк Hang Seng, що є частиною HSBC Group.

Немає доказів того, що ці банки знали, що обробляли транзакції, пов'язані зі структурами, підконтрольними «Вагнеру».

На момент платежів компанія Meroe Gold не була під санкціями США, хоча Пригожин перебував під санкціями з 2016 року. У 2018 році Meroe Gold потрапила під санкції США за те, що її «контролював Пригожин» та за допомогу йому у «використанні природних ресурсів Судану для власної вигоди».

HSBC відмовився коментувати конкретні транзакції в Судані, але банк заявив, що «глибоко відданий боротьбі з фінансовими злочинами та захисту цілісності світової фінансової системи».

«Ми значно інвестували у створення та підтримку ефективної системи контролю для виявлення та зниження цих ризиків», – додали в HSBC.

JPMorgan зазначив, що після перевірки наданої банку обмеженої інформації, записів, що відповідають цим транзакціям, не було знайдено.

Нагадаємо, попри на посилення Швейцарією правил банківського обслуговування громадян РФ, частина банків країни продовжує приймати з Росії великі перекази в рублях. За словами одного з джерел, переказ рублів стає можливим, якщо сума перевищує $10 млн. Для цього клієнт телефонує своєму менеджеру, який узгоджує таку операцію всередині банку з фахівцями, які стежать за відповідністю її вимогам законодавства. Потім відбувається обмін рублів на валюту, яка має бути розміщена в цьому ж банку. За таку операцію стягується комісія в розмірі 0,2-0,4% від усієї суми.

Раніше повідомлялося, що тиск на Raiffeisen Bank з метою послаблення його зв'язків з Росією зростає, як з боку США, так і з боку Європейського Центробанку.

До слова, одного з «двійників» ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина Руслана Юнусова наприкінці січня було ліквідовано у боях під Роботиним.