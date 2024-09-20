Raiffeisen Bank продав білоруський бізнес

Завершення угоди з продажу бізнесу дасть змогу Raiffeisen успішно піти з білоруського ринку

Австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) підписав угоду з інвестором з Об'єднаних Арабських Еміратів про продаж та вихід зі складу бенефіціарних власників білоруського Пріорбанку. Про це повідомляє RBI.

Згідно з повідомленням, Raiffeisen Bank International продає Soven 1 Holding Limited 87,74%-ву частку в білоруському Пріорбанку та його дочірніх компаніях.

«Завершення цієї угоди дасть змогу RBI успішно піти з білоруського ринку і тим самим знизити складність своєї операційної діяльності відповідно до своєї стратегії зниження ризиків у Східній Європі», – повідомили в австрійському банку.

Нагадаємо, у третьому кварталі 2024 року банківська група почне виконувати розпорядження Європейського центрального банку (ЄЦБ) про суттєве скорочення бізнесу в Росії.

Як повідомлялося, Сполучені Штати пригрозили ввести санкції проти найбільшого банку Австрії Raiffeisen Bank International через продовження роботи у Росії. Міністерство фінансів США попередило австрійський Raiffeisen Bank, що він ризикує «бути відрізаним від фінансової системи США», якщо допомагатиме фінансувати російську армію.

До слова, влада США посилює тиск на Raiffeisen Bank – останній великий іноземний банк, який продовжує працювати в Росії та забезпечує половину всіх зовнішніх платежів російської економіки. Тиск на Raiffeisen Bank з метою послаблення його зв'язків з Росією зростає також і з боку Європейського Центробанку.

Також австрійський Raiffeisen Bank International у листопаді минулого року заявив, що не збирається виходити з Російської Федерації. Про це розповів генеральний директор банку Йоганн Штробль. За його словами, перш ніж ухвалити рішення про відокремлення російської дочки, потрібно вичерпати всі можливості її продажу.

Раніше стало відомо, що громадяни РФ з 10 червня не зможуть робити платежі в доларах через російський підрозділ банку Raiffeisen Bank. Обмеження виникли через зміни вимог банків-кореспондентів, які здійснюють перекази.