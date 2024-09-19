Рада прийняла закон про приватизацію держабнків
Законопроєкт підтримали 260 нардепів
Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт №11474 про особливості приватизації держбанків. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.
Законопроєкт підтримали 260 нардепів.
Нова норма дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку, а не лише 100% акцій держави. Крім того:
- розширює коло потенційних інвесторів, продаж яким готова розглянути держава;
- підвищує вимоги до юридичних осіб, які можуть залучатися державою у якості фінансових радників з продажу;
- включає міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників з продажу та процедурі самого продажу;
- оновлює правила щодо визначення ціни та проведення аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку;
- враховує вірогідність, що в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор;
- приводить вимоги до договору купівлі-продажу у відповідність до ринкових практик;
- запобігає негативному впливу на процедуру продажу (наприклад, зупинку продажу) з боку колишніх бенефіціарних власників чи поточних міноритарних акціонерів.
Нагадаємо, що Верховна Рада найближчим часом розгляне у другому читанні законопроєкт №11043 щодо удосконалення функцій Нацбанку з держрегулювання ринків фінансових послуг. Документ передбачає, що банки розкриватимуть низку даних про користувачів платіжних послуг, якщо отримають відповідний запит від поліції.
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