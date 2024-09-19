Головна Країна Політика
search button user button menu button

Рада прийняла закон про приватизацію держабнків

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Рада прийняла закон про приватизацію держабнків
Закон дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку, а не лише 100% акцій держави
фото: Shutterstock

Законопроєкт підтримали 260 нардепів

Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт №11474 про особливості приватизації держбанків. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Законопроєкт підтримали 260 нардепів.

Нова норма дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку, а не лише 100% акцій держави. Крім того:

  • розширює коло потенційних інвесторів, продаж яким готова розглянути держава;
  • підвищує вимоги до юридичних осіб, які можуть залучатися державою у якості фінансових радників з продажу;
  • включає міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників з продажу та процедурі самого продажу;
  • оновлює правила щодо визначення ціни та проведення аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку;
  • враховує вірогідність, що в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор;
  • приводить вимоги до договору купівлі-продажу у відповідність до ринкових практик;
  • запобігає негативному впливу на процедуру продажу (наприклад, зупинку продажу) з боку колишніх бенефіціарних власників чи поточних міноритарних акціонерів.

Нагадаємо, що Верховна Рада найближчим часом розгляне у другому читанні законопроєкт №11043 щодо удосконалення функцій Нацбанку з держрегулювання ринків фінансових послуг. Документ передбачає, що банки розкриватимуть низку даних про користувачів платіжних послуг, якщо отримають відповідний запит від поліції. 

Читайте також:

Теги: закон Верховна Рада приватизація банк парламент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заборона Московської церкви, атака РФ на дитяче кафе в Запоріжжі. Головне за 20 серпня
Заборона Московської церкви, атака РФ на дитяче кафе в Запоріжжі. Головне за 20 серпня
20 серпня, 21:00
Попри зменшення кількості відділень до 20%, витрати на обслуговування охоронно-пожежної сигналізації та охорону банку щорічно зростали на 30-60%
Що охороняє служба безпеки «Приватбанку» і скільки це коштує?
27 серпня, 10:40
Після приходу до влади талібів права жінок в Афганістані стали систематично обмежувати
Заборонено публічно співати й читати. Таліби видали нові правила для жінок в Афганістані
23 серпня, 15:47
Українські біженці в Ірландії мають навести лад із податками
Українці в Ірландії мають визначитись із своїм податковим статусом
27 серпня, 06:00
У застосунку Monobank стався збій
У застосунку Monobank стався збій
30 серпня, 17:16
Народні депутати проголосувализа заборону використання пальмової олії у традиційних молочних продуктах
Рада ухвалила закон про заборону використання пальмової олії: деталі
4 вересня, 17:55
Фракція «Слуга Народу» збереться для обговорення нових кандидатів у міністри
«Слуги» скликають засідання для обговорення нових кандидатів у міністри – нардеп
4 вересня, 11:44
Віталія Коваля було призначено головою ФДМУ у листопаді 2023 року
Рада провалила звільнення Коваля з посади голови Фонду держмайна
4 вересня, 12:37
На думку авторів проєкту концепції законопроєкту, різні умови доступу до юридичної освіти порушують конституційний принцип рівності доступу до здобуття вищої освіти
Деякі виші буде позбавлено можливості готувати юристів: деталі
12 вересня, 18:54

Політика

Рада прийняла закон про приватизацію держабнків
Рада прийняла закон про приватизацію держабнків
Рада ухвалила постанову про дерусифікацію назв населених пунктів, однак є нюанс
Рада ухвалила постанову про дерусифікацію назв населених пунктів, однак є нюанс
Парламент звільнив Безуглу з посади заступника комітету з питань оборони
Парламент звільнив Безуглу з посади заступника комітету з питань оборони
Чи розглядається в Раді питання демобілізації: відповідь нардепа Рахманіна
Чи розглядається в Раді питання демобілізації: відповідь нардепа Рахманіна
Чи варто знизити мінімальний призовний вік до 20 років? Пояснення нардепа Рахманіна
Чи варто знизити мінімальний призовний вік до 20 років? Пояснення нардепа Рахманіна
План перемоги України повністю готовий – Зеленський
План перемоги України повністю готовий – Зеленський

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 вересня: ситуація на фронті
34K
19 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
16K
Відомий комбат на прикладі міни показав, як заробляють на війні «деякі партнери»
14K
Військовий, кавалер «Золотого хреста» сідає в тюрму
13K
Тайванська компанія з виробництва пейджерів прокоментувала причетність до вибухів у Лівані

Новини

Купа брухту та «мінус» спостережний пункт: прикордонники показали, як нищать окупантів
Сьогодні, 12:36
МЗС Польщі запропонувало передати Крим ООН, щоб провести там «чесний референдум»
Сьогодні, 10:32
Без опадів та до 26°С тепла: прогноз погоди на 19 вересня
Сьогодні, 05:00
Окупанти обстріляли Харків: виникла пожежа
Сьогодні, 01:16
Битва за Покровськ буде кульмінацією кампанії Москви – The Guardian
Вчора, 23:46
Дощі та грози: прогноз погоди на 18 вересня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua