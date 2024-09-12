Дерусифікація монет: Ющенко підтримав перейменування копійки на шаг

Андрій Пишний: «Ми сьогодні пропонуємо нарешті це змінити і назвати українську розмінну монету українським словом «шаг»

Третій президент України та колишній голова Національного банку України Віктор Ющенко підтримав ідею змінити назву розмінних монет з «копійка» на «шаг», аби відновити історичну справедливість та відродити національні традиції. Про це повідомив глава Нацбанку Андрій Пишний.

Глава Нацбанку нагадав, що Віктор Ющенко був безпосереднім учасником становлення української національної валюти. За його каденції на посаді Голови НБУ проходила грошова реформа 1996 року. І про гроші він говорить не тільки як фінансист та банкір, а як людина, яка чітко розуміє, що вони є атрибутом національної ідентичності, символом державності.

«Саме тому я хотів почути від нього особисто, як так трапилося, що приймаючи гривню, лишили копійки? Обрали російську назву російської розмінної монети «копійка», замість питомо української. Ми сьогодні пропонуємо нарешті це змінити і назвати українську розмінну монету українським словом «шаг». І в такий спосіб, фактично, завершити грошову реформу, розпочату ще в 90-ті. Дуже цінним для мене є те, що Віктор Андрійович поділяє наші погляди щодо необхідності та своєчасності цього рішення. Мабуть, ми вперше говорили з ним про такі історично визначні речі в контексті роботи центробанку України», – зазначив Пишний.

Нагадаємо, Національний банк України запропонував змінити назву розмінних монет з «копійка» на «шаг», аби відновити історичну справедливість та відродити національні традиції. Голова НБУ запевнив, що за умови затвердження нововведення – нові монети друкуватимуться поступово, а старі виведуть із обігу.

Колишній народний депутат України, поет, прозаїк та журналіст Олександр Бригинець вважає, що таке нововведення вже «не на часі», адже на його думку, монети зараз майже не використовуються. Також він має сумніви й щодо історичного підґрунтя цього рішення.