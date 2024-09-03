Золото може злетіти у ціні в чотири рази: детальний аналіз

Ціна золота може становити $10 тисяч за унцію

Ціна золота нещодавно сягла $2500, ставши найвищою за весь час. Проте уже незабаром можна буде побачити ціни щонайменше у чотири рази вищі.

Економічний тренд свідчить про зростання цін на золото в найближчому майбутньому поряд з здешевленням долара. На думку фінансової агенції Schiff Sovereign, вартість жовтого металу в $2500 у певній перспективі видається не надто високою.

«Реальність така, що є дуже вагомі аргументи, що золото все ще досить дешеве. Цілком можливо, що через кілька років золото вартістю $2500 може виглядати надзвичайно недорогим», – вважають експерти.

Ресурс вважає, що падіння вартості американської валюти може бути пов'язане з можливим президентством Камали Гарріс. Її політика призведе до збільшення бюджетних видатків, зростання інфляції та роздування державного боргу США.

Наслідком цього може стати підвищений інтерес інвесторів до золота: цей актив велику історію збереження вартості.

«Золото є ймовірним і дуже розумним резервним активом для інвесторів замість доларів, оскільки воно має 5000-річну історію збереження своєї вартості. Керівники центральних банків знають, що вони можуть обмінювати золото на інші валюти або стратегічні активи, і саме ці настрої спонукають їх купувати золото», – пояснює голова Schiff Sovereign Пітер Шіфф.

Природа хорошої резервної валюти – це стабільність. Іноземні уряди та установи потребують стабільності резервної валюти. Країни в усьому світі відчайдушно потребують чогось, на що вони могли б покластися, – чогось, що не буде «роздутим» або підлягає гігантському державному боргу.

«Ось чому золото сягає історичних максимумів. Найбільшим драйвером зростання цін на метал є попит центральних банків і вони скуповують буквально тонни золота. Для мене це очевидна ознака того, що вони готуються до кінця долара як домінуючої світової резервної валюти», – зазначив Шіфф.

Нагадаємо, у Сінгапурі відкрили величезне сховище дорогоцінних металів для надбагатих людей світу, які зацікавлені у високому рівні безпеки. Шестиповерховий склад розрахований на 10 тисяч тонн срібла,(це більше третини річного світового продажу) і 500 тонн золота, що еквівалентно приблизно половині запасів золота, яке центральні банки всіх країн світу закупили в 2023 році