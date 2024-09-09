Доходи українців. НБУ візьметься за масштабну перевірку карткових рахунків

Фінальне рішення про обмеження в 150 000 грн на місяць є тимчасовим

Заступник Голови НБУ Дмитро Олійник зазначив, що Національний банк та більшість банків активно борються з «дропами», однак окремі установи не «заважають» таким клієнтам

Голова НБУ Андрій Пишний на зустрічі правління НБУ з керівниками 30 найбільших банків України нагадав, що з 01 жовтня діятимуть встановлені НБУ ліміти на р2р-перекази. Фінальне рішення про обмеження в 150 000 грн на місяць є тимчасовим, доки банки не посилять власні системи фінансового моніторингу, та має низку виключень, зокрема для волонтерів. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

«Наша позиція: ринок не повинен бути зарегульованим. Але в ситуації, коли бюджет втрачає мільярдні суми податків через протиправні схеми, такі кроки необхідні», – пояснив Андрій Пишний.

Заступник Голови НБУ Дмитро Олійник зазначив, що Національний банк та більшість банків активно борються з «дропами», однак окремі установи не «заважають» таким клієнтам, вважаючи зростання клієнтської бази важливішим за ризики використання банку для відмивання коштів.

«Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, зазначений вказаний в анкеті. І щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку задля уникнення зміни клієнтами одного банку на інший, – зазначив Дмитро Олійник. – Упродовж наступного місяця ми розпочнемо створювати реєстр скомпрометованих карток, далі – реєстр «неблагонадійних» торговців».

Також Дмитро Олійник наголосив на важливості відстеження і контролю за експортно-імпортними операціями із закупівлі енергообладнання, та аналізу ФОПів у практиці ухиляння від сплати податків корпораціями. Банківська спільнота з цього питання має надати свої пропозиції, які Національний банк опрацює та дасть відповідні рекомендації.

Нагадаємо, починаючи з 29 серпня, юридичні особи та фізичні особи – підприємці більше не можуть отримати готівку за переказом без її попереднього зарахування на рахунок. Про це повідомляє Національний банк. Так, Нацбанк встановив обмеження під час переказу готівки без відкриття рахунку.Відтепер кошти, відправлені за допомогою такого переказу, спочатку повинні зараховуватися на поточний чи платіжний рахунок господарського суб’єкта, лише після цього вони можуть бути видані з цих рахунків готівкою.

Зазначимо, інформація про те, що банки почали штрафувати своїх клієнтів за порушення фінансового моніторингу не відповідає дійсності. Законодавство з питань фінансового моніторингу не передбачає застосування банками будь-яких фінансових покарань до порушників правил та стягнення за це штрафу.

Як повідомлялося, Національний банк України планує запровадити обмеження на переказ коштів з картки на картку 30 операціями на місяць на суму не більш ніж 100 тис. грн. Однак банки зможуть збільшити цей ліміт.

Раніше Національний банк України скасував усі обмеження для банків та інших фінансових установ на продаж готівкової валюти населенню. За оцінками регулятора, скасування обмежень сприятиме мінімізації різниці між готівковим та безготівковим курсами. У результаті це допоможе стабілізувати курсові очікування і підвищити стійкість валютного ринку.

До слова, Національний банк вважає, що введення нових податків або підвищення ставок за наявними можуть призвести до прискорення зростання цін в Україні.