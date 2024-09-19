Стало відомо, коли законопроєкт про страхування воєнних ризиків надійде до Ради

Незабаром документ буде представлено для обговорення міжнародним партнерам, представникам бізнесу та страховикам

Верховна Рада отримає законопроєкт про страхування воєнних ризиків вже цьогоріч. Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний, повідомляє «Укрінформ».

«Закон про страхування воєнних ризиків буде переданий до парламенту вже цьогоріч. Важливо, щоб у 2025 році Україна мала стійку інституційну основу для розвитку цього напряму, що посилить не лише страховий ринок, але й економіку країни в цілому. Це створить додатковий захист для роботи бізнесу», – зазначив Пишний.

Найближчим часом документ представлять для обговорення міжнародним партнерам, представникам бізнесу та страховикам.

Зокрема, наприкінці вересня планується провести консультації з асоціаціями страхового бізнесу та учасниками фінансового ринку.

Нагадаємо, Національний банк фіналізує роботу над законопроєктом про створення повноцінної системи воєнного страхування, який спочатку буде сфокусований на роздрібному страхуванні для юросіб і фізосіб. Меморандум із Міжнародним валютним фондом (МВФ) у межах третього перегляду програми розширеного фінансування (EFF) передбачав виконання НБУ 13 кроків щодо посилення та поглиблення ринків фінансів і капіталу. Один із цих кроків – це підготовка регулятором законопроєкту про створення повноцінної системи воєнного страхування.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №9015, що дозволяє Експортно-кредитному агентству (ЕКА) страхувати від воєнних ризиків інвестиції українських та іноземних компаній в Україні.

До слова, Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (MIGA) групи Світового банку почало надавати гарантії страхування воєнних ризиків в Україні.