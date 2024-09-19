Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Стало відомо, коли законопроєкт про страхування воєнних ризиків надійде до Ради

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, коли законопроєкт про страхування воєнних ризиків надійде до Ради
Національний банк фіналізує роботу над законопроєктом про створення повноцінної системи воєнного страхування
фото з відкритих джерел

Незабаром документ буде представлено для обговорення міжнародним партнерам, представникам бізнесу та страховикам

Верховна Рада отримає законопроєкт про страхування воєнних ризиків вже цьогоріч. Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний, повідомляє «Укрінформ».

«Закон про страхування воєнних ризиків буде переданий до парламенту вже цьогоріч. Важливо, щоб у 2025 році Україна мала стійку інституційну основу для розвитку цього напряму, що посилить не лише страховий ринок, але й економіку країни в цілому. Це створить додатковий захист для роботи бізнесу», – зазначив Пишний.

Найближчим часом документ представлять для обговорення міжнародним партнерам, представникам бізнесу та страховикам. 

Зокрема, наприкінці вересня планується провести консультації з асоціаціями страхового бізнесу та учасниками фінансового ринку.

Нагадаємо, Національний банк фіналізує роботу над законопроєктом про створення повноцінної системи воєнного страхування, який спочатку буде сфокусований на роздрібному страхуванні для юросіб і фізосіб. Меморандум із Міжнародним валютним фондом (МВФ) у межах третього перегляду програми розширеного фінансування (EFF) передбачав виконання НБУ 13 кроків щодо посилення та поглиблення ринків фінансів і капіталу. Один із цих кроків – це підготовка регулятором законопроєкту про створення повноцінної системи воєнного страхування.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №9015, що дозволяє Експортно-кредитному агентству (ЕКА) страхувати від воєнних ризиків інвестиції українських та іноземних компаній в Україні.

До слова, Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (MIGA) групи Світового банку почало надавати гарантії страхування воєнних ризиків в Україні.

Читайте також:

Теги: Андрій Пишний страхування війна законопроєкт Верховна Рада Національний банк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Постанова щодо перейменування населених пунктів набрала 208 голосів. Депутати вимагають переголосування
Депутати заблокували трибуну в Раді: стала відома причина (оновлено)
Вчора, 13:05
В обмін на балістичні ракети РФ постачає Ірану кіберзброю
Іран готується передати Росії балістичні ракети – Bloomberg
2 вересня, 20:25
За словами Резнікова, ДРГ були інфільтровані заздалегідь
Ексміністр оборони Резніков пояснив слова Зеленського щодо «вбивства чеченців» у Києві
2 вересня, 10:37
Ворог атакував Харків, один із ударів прийшовся по району приватної забудови
У Харкові прогриміли численні вибухи: є постраждалі
1 вересня, 13:37
26 серпня, захищаючи Україну під час російської масованої атаки, загинув льотчик F-16 Олексій Месь. Обставини трагічної події розслідуватиме спеціальна комісія
«Скільки триватиме це знущання?»: Ігнат публічно звернувся до СБУ через заяви Безуглої
30 серпня, 09:59
Салліван обговорив повномасштабну війну в Україні з президентом Китаю Сі Цзіньпіном
США та Китай не погодили план завершення війни в Україні
30 серпня, 05:48
Президент Зеленський повідомив, що план перемоги України вже підготовлений
Україна у вересні представить США «план перемоги» – Зеленський
27 серпня, 14:49
Рішення про евакуацію ухвалено у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації
Влада розширила зону примусової евакуації на Донеччині
26 серпня, 18:17
Перетин демілітаризованої зони з Північної Кореї передбачає великі ризики, зокрема перетин полів з мінами та можливий обстріл солдатами КНДР
Військовий з КНДР утік до Південної Кореї – ЗМІ
20 серпня, 21:50

Економіка

Стало відомо, коли законопроєкт про страхування воєнних ризиків надійде до Ради
Стало відомо, коли законопроєкт про страхування воєнних ризиків надійде до Ради
Азербайджанський газ через Україну? Екскерівник ГТС пояснив, чому це неможливо
Азербайджанський газ через Україну? Екскерівник ГТС пояснив, чому це неможливо
Величезні борги в енергетиці блокують розвиток нових енергетичних проєктів – Харченко
Величезні борги в енергетиці блокують розвиток нових енергетичних проєктів – Харченко
Нацбанк прокоментував інформацію про долар по 45 у наступному році
Нацбанк прокоментував інформацію про долар по 45 у наступному році
Українські промисловці закликали уряд провести міжнародний аудит «Укрзалізниці»
Українські промисловці закликали уряд провести міжнародний аудит «Укрзалізниці»
Україна встановила історичний рекорд із видобутку газу
Україна встановила історичний рекорд із видобутку газу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
153K
Військовий, кавалер «Золотого хреста» сідає в тюрму
60K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 вересня: ситуація на фронті
38K
19 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
18K
The New York Times пояснила, як у «Хезболли» опинилися пейджери з вибухівкою
6986
Транзит газу в обмін на АЕС. Експерт пояснив, як треба домовлятися українській владі

Новини

Як маскуються іранські ракети «Фатх», які були передані Росії. Пояснення експерта
Сьогодні, 16:18
Купа брухту та «мінус» спостережний пункт: прикордонники показали, як нищать окупантів
Сьогодні, 12:36
МЗС Польщі запропонувало передати Крим ООН, щоб провести там «чесний референдум»
Сьогодні, 10:32
Без опадів та до 26°С тепла: прогноз погоди на 19 вересня
Сьогодні, 05:00
Окупанти обстріляли Харків: виникла пожежа
Сьогодні, 01:16
Битва за Покровськ буде кульмінацією кампанії Москви – The Guardian
Вчора, 23:46

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua