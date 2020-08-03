В Україні з’явилися перші приватні виробники спирту



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За словами керівника «Укрспирту», тепер затягувати з приватизацією підприємства не можна

ДП «Укрспирт» перестав бути монополістом на ринку спирту з 1 липня - Блескун

Міністерство фінансів видало ліцензії на виробництво спирту приватним заводам. Про це повідомив у Facebook в.о. директора «Укрспирту» Сергій Блескун.

«Вже місяць, з 1 липня ДП «Укрспирт» більше не монополіст. Мінфін видав ліцензії на виробництво спирту іншим заводам. Це великий крок для галузі та певні зміни для «Укрспирту». Зокрема, поступово кількість наших клієнтів зменшуватиметься. Компанії будуть відмовлятись брати спирт в колишнього монополіста і купуватимуть там, де вигідніші умови. Це очікувано і це відбувається прямо зараз. Так працює відкритий ринок», - написав Блескун.

За словами керівника «Укрспирту», затягувати з приватизацією підприємства не можна.

«Це буде рівносильне тому, що заводи підприємства стануть непотрібні. Цей варіант подій для мене є неприпустимий. Тому ще раз наголошую на необхідності найшвидшої приватизації об‘єктів (виробничих площадок) ДП «Укрспирт». І тут ми на одній хвилі з професіональною та потужною командою Фонда державного майна та Міністерства економічного розвитку та торгівлі», - додав Блескун.

Нагадаємо, з 1 липня була скасована державна монополія на виробництво спирту. Виробляти спирт етиловий (в тому числі в якості лікарського засобу), спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, зерновий дистилят, біоетанол мають право суб'єкти господарювання незалежно від форми власності, які мають відповідну ліцензію.

При цьому в законі прописано, що до 1 січня 2024 року імпортують спирт тільки державні підприємства (організації), спеціально уповноважені на це урядом.

З 1 липня 2021 року дозволять введення в експлуатацію і видачу дозволів на будівництво нових підприємств з виробництва спирту.

Як повідомлялося, в «Укрспирті» заявляють, що подолали дефіцит антисептиків.