Петрашко звільнив в.о. голови «Укрспирту»



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Інформація про звільнення підтвердив сам Сергій Блескун

Наказ про звільнення Сергія Блескуна був підписаний сьгодні, 17 червня

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко у середу, 17 червня, підписав наказ про звільнення виконувача обов'язків голови «Укрспирту» Сергія Блескуна. Таку інформацію сам Блескун підтвердив агентству «Інтерфакс-Україна».

Проте, за його словами, це рішення не є остаточним.

Водночас власник алкогольного холдингу Global Spirits Євген Черняк, коментуючи рішення

Мінекономіки, написав, що воно стало несподіваним для галузі.

«Сьогодні керівника «Укрспирту» Блескуна звільнили. Без пояснення причин. Без розмови з галуззю. На нього не було ніяких кримінальних справ і стягнень. Він був в офіційній відпустці.

Подивимося на нове призначення, але дуже схоже, що готують приватизацію під своїх, а поки, за традицією, хочуть трохи покрасти. Іншого пояснення я не бачу», - написав Черняк у Facebook.

Блескун очолював «Укрспирт» з жовтня 2019 року.

Як повідомлялося, в «Укрспирті» заявляють, що подолали дефіцит антисептиків.

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