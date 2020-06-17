Петрашко скасував сьогоднішній наказ про звільнення в. о. голови «Укрспирту»документ
Сергій Блескун очолює «Укрспирт» з жовтня 2019 року
Причиною скасування наказу стало те, що Сергій Блескун знаходиться у відпустці
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко скасував наказ про звільнення в. о. голови «Укрспирту» Сергія Блескуна. Причиною такого рішення стало те, що останній перебуває у відпустці.
Про це ввечері 17 червня повідомляє у Facebook пресслужба міністерства.
«Враховуючи, що 17 червня 2020 Блескун С.В., перебував у щорічній відпустці, наказ про його звільнення скасовано згідно з наказом Мінекономіки від 17.06.2020 № 114-п», - йдеться в повідомленні.
При цьому повідомляється, що відомство зобов'язало надалі заздалегідь надавати копії наказів про відпустки в. о. директорів.
Раніше сьогодні повідомлялося, що Ігор Петрашко підписав наказ про звільнення Сергія Блескуна з посади в. о. голови «Укрспирту».
Сергій Блескун очолює «Укрспирт» з жовтня 2019 року.
Як повідомлялося, в «Укрспирті» заявляють, що подолали дефіцит антисептиків.