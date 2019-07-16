В Укрлендфармінгу розказали про корпоративну децентралізацію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наталя Романенко

Rадровий голод у сільському господарстві підсилений вдвічі - Романенко

Керівник департаменту з управління персоналом групи компаній «Укрлендфармінг», що входить до ТОП-20 кращих HR-спеціалістів України за версією Hurma System, Наталія Романенко розповіла про децентралізацію системи управління та мотивацію персоналу до лідерства в одному з найбільших агрохолдингів Європи.

За словами Наталії Романенко, зараз більшість HR говорить про кадровий голод. Для сільського господарства цей фактор підсилений вдвічі. Основна причина кадрового голоду в Україні – це відтік молоді та кваліфікованих робітників за кордон. В агросекторі це подвоєно ще тим, що працівники виїжджають з села в місто. «Ми знаємо, що за останні 10 років вимерло, тобто, зникло взагалі, приблизно 500 сіл. І десь приблизно стільки ж існує тільки на папері. Тому ми розуміємо, що основна наша діяльність зосереджена в селі і відтік молоді в місто заподіює серйозні проблеми із забезпеченням персоналу», - розповіла Наталія Романенко в інтерв’ю Hurma System. Щоб вирішити цю глобальну для України проблему, в холдингу “Укрлендфармінг” мотивують персонал до професійного зростання в команді.



«У нас побудована система навчання персоналу, діє внутрішній корпоративний університет. Тут кожен співробітник може пройти навчання і підвищити свої компетенції в тому чи іншому напрямі. Ми зосереджені не тільки на професійних знаннях, а більше на soft skills. Наша система навчання побудована таким чином, що 60% усіх знань формується на основі досвіду і реальних кейсів, які розв’язують самі працівники. Потім вони діляться цим досвідом і знаннями, зберігаючи базу знань для інших працівників. 30% – це самоосвіта, самонавчання, і 10% – це та система навчання, яка підтримує, а також показує, де є необхідність підвищити свої компетенції. Маємо і неформальну платформу для навчання – «Антикафе». За допомогою неформальних методів навчання дуже швидко можна отримати знання або розвинути навички. Цей захід ми проводимо раз у місяць і чергуємо різні методи - від кіноклубів, бізнес-симуляцій, бізнес-ігр до диспутів, різних творчих майстерень. Навчаючись, людина може підвищити свою компетентність, відчути її ріст, що дуже важливо для розвитку внутрішньої мотивації кожного працівника», - розповіла Романенко.



«За останній рік у нас повністю змінилася стратегія. Агрохолдинг проводить повну децентралізацію, тому що зрозуміли, що саме потужні лідери на місцях та в регіонах, безпосередньо в селах, які будуть працювати з громадами та з працівниками, забезпечуватимуть розвиток сільських громад та сільського господарства в цілому», - повідомила керівник HR.



Група «Укрлендфармінг» бізнесмена Олега Бахматюка є одним з найпривабливіших роботодавців України за результатами різних опитувань і рейтингів. На підприємствах агрохолдингу працюють близько 27 тисяч працівників. «Укрлендфармінг» у співробітництві з профільними вищими навчальними закладами запроваджує актуальні методи навчання і надає базу для проходження практики майбутніми спеціалістами агросектору. Проводить профорієнтаційні заходи для дітей з метою популяризації сучасних сільськогосподарських професій.