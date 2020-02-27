АТ «Хмельницькгаз» веде перемовини з НКРЕКП про підвищення зарплат газовиків



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Вперше за багато років НКРЕКП переглянула тариф на розподіл газу, що дозволить підвищити зарплатню, - пресслужба

У компанії прогнозують, що протягом 2020 року зарплати у «Хмельницькгазі» зростуть в середньому на 18 %

В АТ «Хмельницькгаз» планують до кінця цього року збільшити середню зарплату працівникам підприємства до 10 000 грн.

Як зазначає пресслужба компанії, вперше за багато років НКРЕКП переглянула тариф на розподіл газу, що дозволить підвищити зарплатню.

Водночас, в АТ «Хмельницькгаз» наголошують, що оплата праці газовиків і надалі залишатиметься значно нижчою за середню у промисловості області, що сприяє значному відтоку кваліфікованих кадрів. Тож «Хмельницькгаз» продовжить діалог з Регулятором щодо забезпечення гідної заробітної плати газовиків на визначеному для промисловості рівні.

«Наразі середня зарплата на підприємстві у 2018 році становила 7 538 грн. Тож аби не допустити вимушених звільнень та зберегти колектив минулого року «Хмельницькгаз» вишукував усі можливості та виплачував своїм працівникам в середньому 8 686 грн на місяць. Завдяки залученню додаткових ресурсів, підприємству вдалось зупинити значний відтік професіоналів, що є визначальним пріоритетом та необхідністю у безперебійному функціонуванні стратегічного підприємства», - йдеться у повідомленні.

У компанії прогнозують, що протягом 2020 року зарплати у «Хмельницькгазі» зростуть в середньому на 18 %, хоча і цього буде недостатньо аби компанія витримала конкуренцію серед роботодавців на ринку праці.

«Гідна оплата праці – є визначальним критерієм як для працівника, так і для роботодавця, - говорить начальник управління персоналу Сергій Герщук. – Однак, за довгі роки неперегляду тарифу нам вкрай важко було втримати професіоналів на підприємстві: слюсарів, електрогазозварювальників, обхідників. Тому навіть незначне підвищенння оплати праці стане гарним стимулом для нашого трудового колективу. Тому ми й надалі будемо наполягати на підвищенні заробітних плат наших співробітників, які мають бути не меншими за середню заробітну плату по промисловості у Хмельницькій області».

Також АТ «Хмельницькгаз» продовжує інвестувати кошти у підвищення професійного рівня газівників. Зокрема триває співпраця з спеціалізованими закладами освіти області, курсами підвищення кваліфікації, бізнес-школами, де проходять навчання працівники основної - середньої ланки та формується кадровий резерв. Лінійний персонал має змогу підвищувати кваліфікацію у новоствореному центрі навчання та розвитку, який відкрили під брендом РГК. Згодом мережа таких центрів запрацює по всій Україні.

В АТ «Хмельницькгаз» зауважують, що на підприємстві, яке безперебійно постачає газ для понад 400 тис. подолян, цінують своїх співробітників, тому й надалі робитимуть все можливе, аби втримати кращих фахівців. «На сьогодні, через низьку оплату праці, дефіцит кадрів на підприємстві складає близько 20 %. Найбільше не вистачає водіїв, електрогазозварників, слюсарів підземних газопроводів, слюсарів з експлуатації газового устаткування тощо. Тож наразі показник плинності кадрів коливається від 23 % на рік, при нормі всього 8-10 % для промислового сектору», - йдеться у пресрелізі компанії.