Середня зарплата в Україні за рік зросла на 16,3%



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Найнижчі середні заробітки були у медиків та у працівників готельно-ресторанного бізнесу

Найбільше заробляють жителі Києва

У січні 2020 року середня зарплата українців склала 10 727 гривень на місяць, що на 16,3% більше, ніж у січні 2019 року. Про це повідомили в Державній службі статистики.

У порівнянні з груднем минулого року, в січні 2020 року середня зарплата впала на 12,5%, оскільки наприкінці року деякі роботодавці, як правило, виплачують своїм працівникам так звану «тринадцяту зарплату».

«Зменшення нарахувань в січні по відношенню до попереднього місяця відбувається щорічно і обумовлено тим, що в грудні здійснюються нарахування одноразових виплат винагород за підсумками роботи за рік, за вислугу років, компенсаційних виплат за невикористану відпустку тощо», – пояснили в Держстаті.

У річному вимірі найбільше зросли доходи українців, які працюють у сфері електро – і газопостачання – на 29,3%. Також істотно доходи зросли в секторі послуг – на 27,4%.

Найвищі зарплати в січні отримали працівники фінансового сектору – в середньому 20 080 грн. Також високими були зарплати у сфері IT – в середньому 17 941 грн на місяць.

У той же час найнижчі середні заробітки були у медиків (7 297 грн на місяць) та у працівників готельно-ресторанного бізнесу (в середньому 7 395 грн в місяць).

У розрізі регіонів, найвищу зарплату в січні отримали кияни – в середньому 15 787 грн в місяць. Найнижчі зарплати в січні були в Тернопільській і Чернівецькій областях – близько 8 180 грн в місяць.

За даними Держстату, в грудні 2019 року середня заробітна плата в Україні становила 12 264 гривень в місяць, що на 1 585 гривень (14,8%) більше, ніж у листопаді минулого року.

Нагадаємо, індексацію пенсій можуть перенести на більш віддалену перспективу.

Як повідомлялося, зарплата голови Верховної Ради у січні була меншою, ніж у його заступника.