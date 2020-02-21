У Кличка похвалилися зростанням зарплат у Києві



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Порівняно з 2018 роком розмір заробітної плати в Києві зріс на 16,5%

Середня заробітна плата в Києві у 2019 році становила 15800 грн, що вище загальноукраїнського значення в 1,5 раза. Розмір заробітної плати в Україні у вказаний період – 10500 гривень. Такі дані наводить Департамент економіки та інвестицій у звіті про виконання Програми економічного і соціального розвитку Києва на 2018-2020 роки за 2019 рік.

Порівняно з 2018 роком розмір заробітної плати в Києві зріс на 16,5%. Разом із тим, до 5,7% скоротився рівень безробіття та майже до 97 тис. зросла кількість осіб, прийнятих на новостворені робочі місця.

За словами директорки Департаменту економіки та інвестицій Наталії Мельник, реалізація у 2019 році завдань та заходів Програми дозволили максимально ефективно задіяти внутрішні фактори економічного розвитку та забезпечити позитивні тенденції економічного зростання.

Так, валовий регіональний продукт зріс на 3,8%, капітальні інвестиції – на 11,3% і сягнули 126,6 млрд грн, що становить 33,4% загальнодержавного обсягу. За результатами дев’яти місяців 2019 року іноземні інвестори вклали в економіку міста Києва 1 124,8 млн дол. Це 67,4% загальнодержавного обсягу.

Протягом 2019 року Київ експортував товарів на 12,5 млрд дол. Порівняно до показника 2018 року, це на 21,9% більше та становить 25% загальнодержавного обсягу. На 15,1% зріс оборот роздрібної торгівлі і сягнув 214,2 млрд грн або 19,5% від загального показника в Україні. Відбулось також уповільнення індексу інфляції до 3,9%, що нижче середнього значення по Україні на 0,2 відсоткові пункти.

Разом із тим, повільний процес переходу виробників на технічні європейські стандарти та висока вартість довгострокового інвестиційного кредитування від комерційних банків спричинили скорочення промислового виробництва в столиці на 3,4%.

Зокрема, Програмою економічного і соціального розвитку Києва на 2018-2020 роки було заплановано виконання 520 заходів, 391 з яких виконано. Решта – знаходяться у процесі виконання, або термін їх реалізації заплановано на наступні роки.

Як повідомлялося, прем’єрміністр Олексій Гончарук пояснив високі зарплати міністрів за грудень минулого року: «Щоб не крали».