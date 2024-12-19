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Велика Британія анонсувала новий пакет допомоги Україні на $286 млн

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Велика Британія анонсувала новий пакет допомоги Україні на $286 млн
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі
фото з відкритих джерел

Пакет допомоги включає малі катери, розвідувальні та протимінні БПЛа, надводні кораблі без екіпажу і боєприпаси 

Велика Британія заявила про новий пакет військової допомоги Україні на суму 225 млн фунтів стерлінгів ($286 млн). Про це повідомив міністр оборони країни Джон Гілі, передає Reuters.

Попередньо відомо, що до оборонного пакета мають увійти:

  • обладнання для посилення військово-морського флоту України, включаючи малі катери, розвідувальні безпілотні літальні апарати, надводні кораблі без екіпажу, боєприпаси та протимінні безпілотні літальні апарати (близько $116 млн);
  • обладнання протиповітряної оборони, включаючи радари, наземне обладнання-«приманку» та системи електронної боротьби з дронами (приблизно $85,6 млн);
  • забезпечення підтримки та запчастин для систем, раніше поставлених в Україну (майже $33 млн);
  • забезпечення понад 1000 систем радіоелектронної боротьби з безпілотниками та на спільну закупівлю респіраторів та обладнання для посилення захисних можливостей ЗСУ (близько $49 млн).

Крім того, збройні сили Британії можуть бути направлені в Україну для навчальної місії. На думку Гілі, Британії необхідно «зробити навчання краще відповідним для того, що потрібно українцям».

Нагадаємо, що вчора до Києва приїжджав британський міністр оборони Джон Гілі. Метою поїздки була розмова з Умєровим про спільний план дій для посилення України. Вони обговорили подальшу військову співпрацю.

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Теги: боєприпаси навчання радари міністр окупанти Велика Британія ЗСУ росія війна

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