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Кожна восьма українська компанія зареєстрована на прифронтовій території

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Кожна восьма українська компанія зареєстрована на прифронтовій території
1,1 тис. компаній працюють на територіях, де ведуться активні бої та відключені всі державні реєстри
фото: Facebook/Андрій Юхименко

На Харківщині зареєстровано найбільше бізнесів серед дев'яти прифронтових областей

В Україні зареєстровано понад 1,4 млн компаній. 13% з них зареєстровані на прифронтових територіях – близько 180 тис. бізнесів. Про це повідомляє «Опендатабот».

Як зазначається, 180 253 українських компаній зареєстровані на прифронтових територіях за даними Мінреінтеграції. Лише 1,1 тис. таких компаній працюють на територіях, де ведуться активні бої та відключені всі державні реєстри.

Кількість компаній на прифронтових територіях
Кількість компаній на прифронтових територіях
фото: «Опендатабот»

Ще 25 тис. (14%) перебувають на території активних бойових дій, де функціонують державні електронні інформаційні ресурси. Переважна більшість зареєстрована на території можливих бойових дій – це 153 тис. бізнесів.

На Харківщині зареєстровано найбільше бізнесів серед дев'яти прифронтових областей. Більш ніж третина компаній зареєстрована саме у цьому регіоні — понад 69 тис. Майже вдвічі менше бізнесів зареєстровано у Запорізькій області – 32 тис. Трійку закриває Миколаївщина з показником у 27 тис. (15,2%).

Нагадаємо, що 10 жовтня Верховна Рада прийняла законопроєкт про підвищення податків 11416-д у другому читанні та в цілому як закон. Цим законом передбачено підвищення військового збору з зарплат громадян до 5%.

Також голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що підвищення податків збільшить надходження до державного бюджету на 30 млрд грн до кінця 2024 року.  Політик нагадав, що підвищується ставка військового збору з 1,5% до 5%. Однак військовий збір для військовослужбовців залишається на рівні 1,5%.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що закони про держбюджет на 2025 рік та про зміни до податкового кодексу набудуть чинності з 1 грудня.

До слова, 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків. Згодом офіційне видання Верховної Ради «Голос України» оприлюднило закон № 4015-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану».

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Теги: бізнес війна

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