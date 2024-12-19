Карта бойових дій в Україні станом на 19 грудня 2024 року

Протягом минулої доби відбулося 224 бойові зіткнення

Упродовж минулої доби російські загарбники завдали по території України одного ракетного удару із використанням однієї ракети, 32 авіаційних ударів, скинувши 31 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 529 дронів-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

мапа: ISW

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 224 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському та Курахівському напрямках фронту нині найскладніша ситуація. Також російські окупанти значно посилили тиск на Краматорському, Торецькому та Времівському напрямках.

На Харківському напрямку

Противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська, Сили оборони відбили спробу окупантів просунутись вперед. За попередніми підрахунками, за вчора на цьому напрямку противник втратив 44 військовослужбовці вбитими та пораненими, також українські воїни знищили три артилерійські системи, одиницю автомобільного транспорту, 17 БпЛА та дві одиниці спеціального транспорту окупантів, окрім того, пошкодили автомобіль та три одиниці спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку

Ворог проводив наступальні дії біля Петропавлівки, Колісниківки та Лозової. Українські захисники зупинили 18 ворожих атак.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 21 раз штурмували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Новоєгорівки, Надії, Ямполівки та Тернів, отримали відсіч, триває три боєзіткнення.

На Сіверському напрямку

Чотири спроби атакувальних дій ворожих військ відбили українські захисники, наразі точиться бій поблизу Верхньокам’янського.

П’ять разів противник намагався просуватись в районі Часового Яру, Григорівки та в напрямку Білої Гори, один бій ще не закінчився.

На Торецькому напрямку

Відбулося 13 боєзіткнень. Ворог штурмував позиції українських підрозділів біля Торецька, Диліївки та Щербинівки. Десять атак агресора відбито, бої продовжуються.

На Покровському напрямку

Від початку минулої доби противник 45 разів атакував у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Зеленого, Нововасилівки, Чумацького та Новооленівки. Наші захисники відбили 38 штурмів, ще сім боєзіткнень продовжуються.

Усора на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 255 окупантів, з них 110 – безповоротно. Також знищено квадроцикл та обладнання супутникового зв’язку противника.

На Курахівському напрямку

Ворог здійснив 22 спроби прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Курахове та Дачне. Вісімнадцять боєзіткнень завершено, ще чотири – досі продовжуються.

На Времівському напрямку

Противник 24 рази атакував наші підрозділи біля Костянтинопольського, Розливу, Великої Новосілки, Благодатного, Нового Комара та Сторожевого. Українські захисники стійко тримають оборону, досі триває десять бойових зіткнень.

На Оріхівському напрямку

Ворожі підрозділи намагалися прорватися до Новоандріївки, зазнали втрат та відступили.

На Придніпровському напрямку

Двічі ворог марно атакував наших оборонців.

мапа: deepstate

На Курщині

Сили оборони відбили 55 штурмів російських загарбників, три боєзіткнення тривають досі.

Учора за ефективну бойову роботу було відзначено воїнів 38-ї окремої бригади морської піхоти, 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади, 1-ї Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка, 425-го окремого штурмового батальйону.

Нагадаємо, триває 1030-й день повномасштабної війни в Україні.