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Майбутній радник Трампа прокоментував ідею Орбана про різдвяне перемир'я в Україні

Ірина Бура
glavcom.ua
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Майбутній радник Трампа прокоментував ідею Орбана про різдвяне перемир'я в Україні
Водночас Волц відмовився коментувати будь-які деталі майбутньої політики адміністрації Трампа щодо обмеження використання Україною американської зброї чи цілеспрямованої допомоги Україні
фото з відкритих джерел

За словами Волца, Трамп чітко дав зрозуміти, що він хоче, щоб ця війна припинилася

Майбутній радник новообраного президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц заявив, що нова адміністрація Білого дому планує розглянути «мирні пропозиції» угорського прем’єра Віктора Орбана. Про це він заявив в інтерв'ю CBS.

«Орбан регулярно контактує з росіянами, і він явно має добрі стосунки з президентом Трампом, і я сподіваюся, що весь світ захоче побачити певне припинення бійні, яка відбувається на сході України. Нам потрібно зупинити бойові дії. Знаєте, якщо це якийсь вид припинення вогню як перший крок, знову ж таки, ми уважно подивимося, що це означає. Але до 20 січня ми також координуємо свої дії з нинішньою адміністрацією», – зазначив Волц.

За його словами, президент Трамп чітко дав зрозуміти, що він хоче, щоб ця війна припинилася.

Водночас Волц відмовився коментувати будь-які деталі майбутньої політики адміністрації Трампа щодо обмеження використання Україною американської зброї чи цілеспрямованої допомоги Україні.

Нагадаємо, Кремль підтримує пропозицію угорського прем'єра Віктора Орбана про обмін полоненими з Україною і різдвяне припинення вогню. Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Окрім того, російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.  Як зазначається, дзвінок відбувся за ініціативи угорського політика. Орбан висловив зацікавленість у спільному пошуку шляхів врегулювання «кризи» політичним і дипломатичним шляхом, зокрема з урахуванням своїх контактів із низкою західних лідерів.

Згодом президент України Володимир Зеленський, коментуючи телефонну розмову прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з Володимиром Путіним, підкреслив, що розмови про війну, яку веде Росія, не можуть відбуватися без України.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що запропонував Україні оголосити припинення вогню та здійснити великий обмін військовополоненими на Різдво, але нібито отримав відмову від Володимира Зеленського.

До слова, Офіс президента, коментуючи заяву Орбана про нібито відмову Володимира Зеленського від ідеї перемир’я на Різдво, заявив, що угорська сторона не проводила жодних обговорень з Україною.

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