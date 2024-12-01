«Такого не зазнавала жодна країна світу». Зеленський розповів, що скоїла Росія цього тижня

Лише за тиждень РФ запустила по Україні майже 660 ударних дронів

Протягом цього тижня російські терористи запустили по Україні понад 500 керованих авіаційних бомб, майже 660 ударних дронів та близько 120 ракет різних типів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Лише протягом цієї ночі було збито більш ніж 30 ударних безпілотників.

«Жодна країна світу не стикалася з подібними атаками щодня протягом такого довгого часу. Наша держава встояла, наші Збройні сили продовжують битися з агресором, наші люди працюють задля сильної України, а наші партнери нас підтримують. І ми разом є силою, яка змусить Росію до справедливого миру та відновлення миру й безпеки у Європі», – зазначає президент.

Також глава держави опублікував відео з наслідками ворожих атак в українських містах.

Нагадаємо, триває 1012 день повномасштабної війни. Загалом від початку минулої доби відбулося 211 бойових зіткнень.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

Протягом минулої доби Росія завдала по Україні ракетного удару два ракетних удари двома ракетами, використав для ураження 503 дрони-камікадзе. Здійснила понад три тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.