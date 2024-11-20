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Начальник Генштабу ЗСУ порівняв масштаби втрат Росії та України станом на кінець 2024 року

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Начальник Генштабу ЗСУ порівняв масштаби втрат Росії та України станом на кінець 2024 року
Генерал Баргилевич дав своє перше велике інтерв’ю «Главкому»
фото: ТРО медіа

Генерал Баргилевич відповів на питання, яких ресурсів нині бракує ЗСУ

Втрати ворога загиблими і пораненими у вісім разів більші за втрати Сил оборони. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал Анатолій Баргилевич.

Вищий офіцер пояснив, що на війні завжди не вистачає зброї і людей. «Ми ж не така велика країна, як Росія, в якої мобілізаційний ресурс складає 5 млн людей. Україна не має такого ресурсу. Для нас головна цінність – це люди, ми їх бережемо максимально. Тому прагнемо воювати не людьми, а зброєю, робити акцент на вогневому ураженні противника», – наголосив Баргилевич.

Начальник Генштабу ЗСУ розповів про своє нещодавнє відрядження за кордон, у якому він пояснював партнерам, що зброя та боєприпаси, які вони надають, – це витратний матеріал на війні. «Зараз зброя і боєприпаси є  – завтра немає. Ми ж знищуємо противника, його втрати загиблими і пораненими у вісім разів більші за наші. Тому нам потрібні снаряди, гармати, бронетехніка, спорядження для захисту наших людей. Ми наголошуємо на цьому і перед зарубіжними партнерами, і перед вітчизняною промисловістю», – сказав генерал.

За його словами, українське військове командування робить усе можливе, щоб військові частини не відчували «снарядного голоду». «Зараз головнокомандувач дуже жорстко контролює те, щоб кожна бригада, батальйон, рота мали відповідну кількість боєприпасів, розраховану під завдання. Тому йде планування і перерозподіл. У військах, які на передній лінії, снарядного голоду не повинно бути. Ми робимо для цього все можливе. Якщо комусь не вистачає – ми даємо», – пояснив Баргилевич.

При цьому він підкреслив: потреба в боєприпасах є, особливо у високоточних засобах ураження.

Зазначимо, що, за даними Генштабу ЗСУ, РФ у війні з Україною станом на 20 листопада 2024 року втратила близько 725,7 тис. осіб.

Нагадаємо, російське військо, за даними Баргилевича, переважає українське в 4-8 разів за кількістю людей. Але в останній місяць на штурми виходить уже значно менше солдатів

До слова, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Росія у війні проти України втрачає щодня приблизно півтори тисячі військових убитими й пораненими. А за десять днів – стільки, скільки Радянський Союз втратив в Афганістані за десять років. 

Як повідомлялося, ситуація на фронті зараз дійсно складна, але не критична. Доволі важкі бої, порівняно з іншими напрямками, точаться на Курщині, каже генерал Баргилевич.

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Теги: ЗСУ війна Генштаб боєприпаси фронт втрати ворог Анатолій Баргилевич

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