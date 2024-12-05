Міжнародний день волонтера: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

В Україні волонтерський рух почав формуватися у 1990-х роках, а його розвиток припав на 2014 рік

Сьогодні, 5 грудня, відзначається Міжнародний день волонтера, яке було засновано Генеральною Асамблеєю ООН у 1985 році. Волонтери – це люди, які безоплатно працюють задля блага суспільства та своєї країни.

В Україні волонтерський рух почав формуватися у 1990-х роках, а його стрімкий розвиток припав на 2014 рік, коли Росія розпочала війну. У 2022 році це свято набуло особливого значення для країни. Волонтери відіграють важливу роль у підтримці ЗСУ, організовуючи збори та забезпечуючи військових усім необхідним – від ліків і амуніції до транспорту й озброєння. Їхня самовіддана праця значно полегшує життя української армії.

«Главком» підготував добірку привітань та яскравих листівок до Дня волонтера.

Зміст

Привітання до Дня волонтера у прозі

Вітаю всіх волонтерів з їхнім святом! Ви без жодної нагороди допомагаєте українським військовим і цивільним, наближаючи нашу перемогу. Вашу працю не завжди цінують, але Україна пишається вами! Спасибі вам за все!

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Сьогодні ми з вдячністю згадуємо вас, дорогі волонтери, за вашу невтомну працю та щирість. Ви – ті, хто завжди готовий простягнути руку допомоги, попри перешкоди. Ваша доброта та бажання зробити світ кращим є прикладом для кожного з нас. Бажаємо вам міцного здоров'я, невичерпної енергії та натхнення.

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Дорогі волонтери! З професійним святом! Завдяки вам і вашим зусиллям, цей світ стає добрішим, безпечнішим, щасливішим. Без вас неможлива була б перемога України! Щастя вам, процвітання, життєвої енергії, нових важливих досягнень. З Днем волонтера!

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Ти – справжній супергерой, тільки без плаща, але з величезним серцем! Дякую за твою доброту, за те, що завжди готовий виручити, і навіть у найскладніші моменти не втрачаєш віри й оптимізму. Бажаю тобі невичерпної енергії, побільше веселих пригод і, звісно, здоров’я – бо навіть супергероям теж треба відпочивати.

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Дорогий волонтер, щиро і від щирого серця вітаю тебе зі святом! Ти світла і безкорислива людина, і ми всі вдячні тобі за твій важку працю! Нехай твоя волонтерська ноша буде легкою, нехай твій труд цінують і поважають, а енергія тебе переповнює! Зі святом тебе! Слава Україні!

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З Днем волонтера! Ви – справжні герої, які щодня роблять усе заради України, не шукаючи слави чи нагород. Дякую вам за вашу самовідданість, щирий патріотизм і велике серце, сповнене любові до нашої Батьківщини! Хай добро, яке ви даруєте, повертається до вас!

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Вітаю З Днем волонтера! Нехай цей день дасть зрозуміти кожному, що віддаючи людям щось хороше і добре, ти отримуєш в два рази більше. Нехай в твоїй душі назавжди оселиться і чуйність, а серце нехай прагне до благих вчинків і добрим діянням.

Привітання до Міжнародного дня волонтера у віршах

У День волонтерів я щиро вітаю

Всіх тих, хто радий допомогти.

Здоров'я, сил, добра бажаю,

Проблеми в житті перемогти.

Спасибі вам за всі старання,

За внесок, що кожен вніс з вас,

Нехай Господь вас оберігає,

Ви всі, волонтери, просто клас!

***

Ти твориш добро, даруєш надію,

Ти твориш любов, ти здійснюєш мрії.

Душею і серцем ти завжди із ними,

Для них ти є друг та родина.

Ти наче те сонце, що гріє весною.

Для них ти, як Ангел, що завжди з тобою.

Дякую тобі, волонтере!

***

Волонтерів нині славимо,

Всім бажаємо ми добра,

Миру, радості, удачі

І душевного тепла.

***

Ти твориш добро, даруючи радість усім,

Ти ділишся щастям і серцем своїм.

Ти твориш добро, даруєш надію,

Ти твориш любов, ти здійснюєш мрії.

Душею і серцем ти завжди із ними,

Для них ти є друг, і сім’я, і родина.

Ти наче те сонце, що гріє весною.

Для них ти як Ангел, що завжди з тобою.

Ти рук не опустиш, ти йдеш до мети,

Щаслива дитина, щасливий і ти.

З дитячих сердець погане ти стер,

Ти добра людина, ти – волонтер!

***

Дякуємо вам за тепло і турботу,

За щиру підтримку і важку роботу.

Хай щастя до вас у життя завітає,

А добро сторицею вам повертає!

***

Хто день і ніч плете та шиє,

Тушкує, смажить та пече,

Хто нагодує, обігріє,

Від Бога – волонтером є!

Привітання з Днем волонтера у яскравих листівках

До слова, у Волинській області волонтери громадської організації UA Resistance Foundation закликають місцевих приносити російську літературу. З неї виготовлятимуть туалетний папір, який потім передаватимуть військовим на фронт.