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До Києва приїхав міністр оборони Британії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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До Києва приїхав міністр оборони Британії
За словами Гілі, Британія планує переконувати інші держави продовжувати підтримувати Україну
фото: Укрінформ

Очільники оборонних відомства Британії та України обговорили подальшу військову співпрацю

Британський міністр оборони Джон Гілі прибув до Києва. Він вже зустрівся з міністром оборони Рустемом Умєровим. Про це повідомляє «Укрінформ» та «Суспільне».

Джон Гілі прибув до Києва у середу 18 грудня. Метою поїздки була розмова з Умєровим про спільний план дій для посилення України. Вони обговорили подальшу військову співпрацю.

«Ми говорили про найважливіше військове обладнання, яке потрібно для боротьби зараз і протягом наступного року. Це засоби протиповітряної оборони, безпілотники, здатність вражати російські військові об'єкти на великій відстані. Ми говорили про важливість тренувань, більшої підготовки та навчання українських солдатів. Ми говорили про те, щоб разом розвивати вашу військову промисловість, і ми будемо це робити», – сказав Гілі.

Як наголосив британський міністр, Сполучене Королівство планує переконувати інші держави продовжувати підтримувати Україну.

«Завдання ваших найсильніших союзників, таких як Велика Британія, полягає в тому, щоб ще більше посилити нашу підтримку, посилити наше лідерство, щоб допомогти координувати інші міжнародні країни, щоб допомагати більше. Ось чому сьогодні я оголосив про подальшу військову допомогу, морські дрони, протиповітряну оборону, а також артилерію. Тож ми поставимо вас у сильнішу позицію, вас і вашу надзвичайну країну, яка бореться з Путіним і цим незаконним, жорстоким вторгненням у вашу країну», – каже він.

Нагадаємо, Гілі заявив, що війна в Україні увійшла у критичну фазу, на тлі чого членам НАТО слід зміцнювати свою оборону.

Як відомо, з візитом до Києва сьогодні також прибула міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг.

До слова, у європейських країнах тривають обговорення відправки своїх військ в Україну, якщо Київ і Москва укладуть угоду про припинення вогню або перемирʼя.

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Теги: Велика Британія міністр Київ столиця Міноборони Рустем Умєров

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