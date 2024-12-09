Окупанти просунулись у п'ятьох точках Донеччини: DeepState оновив мапу
Ворог просунувся в Трудовому, Кураховому, біля Шевченка, Відродження та Пушкіного
Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно із нею, російські загарбники знову мають успіхи на Донеччині.
«Ворог просунувся в Трудовому, Кураховому, біля Шевченка, Відродження та Пушкіного», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, триває 1020-й день повномасштабної війни.
Загалом від початку минулої доби відбулося 178 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
Упродовж минулої доби російські загарбники завдали по території України 12 авіаційних ударів, скинувши 24 КАБи. Крім цього, росіяни залучили для ураження 444 дрони-камікадзе та здійснили понад 2,5 тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
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