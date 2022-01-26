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    Економіка та фінанси

    Організатор постачання вугілля з ОРДЛО пояснив, чому це необхідно

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    Кузяра впевнений, що придбання вугілля для потреб української енергетики в ОРДЛО доцільне з двох причин - Організатор постачання вугілля з ОРДЛО пояснив, чому це необхідно
    Кузяра впевнений, що придбання вугілля для потреб української енергетики в ОРДЛО доцільне з двох причин
    фото: novosti.dn.ua

    «Це необхідно як для економіки України, так і щоб дати політичний сигнал людям»

    Головний підозрюваний у «справі Порошенка», організатор постачання вугілля для українських електростанцій з ОРДЛО Сергій Кузяра вважає необхідним «брати вугілля на непідконтрольних територіях» як з економічної точки зору, так і з політичних причин. Відповідну заяву підприємець зробив в інтерв’ю «Економічній Правді».

    «Це необхідно як для економіки України, так і щоб дати політичний сигнал людям там: ви – громадяни України», – наголосив Сергій Кузяра.

    Підприємець додав, що задля налагодження постачання вугілля неодноразово відвідував окуповану територію.

    «Паралельно із закупівлями вугілля я намагався зберегти колектив та бізнес-активи в Донецьку. Відвідував тимчасово неконтрольовану територію і, спілкуючись із людьми, мав надію на швидке припинення конфлікту», – зазначив Сергій Кузяра.

    За словами Сергія Кузяри, можливість займатися організацією постачання вугілля була в нього на той момент, оскільки у 2010-2015 роках він був активно залучений в українську енергетику: був радником трьох міністрів, віце-прем'єра Юрія Бойка, голів Донецької ОДА Шишацького та Тарути.

    Раніше підозрюваний у «вугільній справі» спростував причетність Порошенка до постачання вугілля з ОРДЛО.

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    Теги: економіка вугілля ОРДЛО окупація
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    Організатор постачання вугілля з ОРДЛО пояснив, чому це необхідно