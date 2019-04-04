Депутати Київради почали «перевзуватися». Прийшли на роботу з символікою Зеленського



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У депутатів від «Батьківщині» на телефонах наліпки «Зе!Команди» Фото: Рух Чесно

Депутати від «Батьківщини» підтримують Зеленського

Кілька депутатів Київської міськради мають на своїх телефонах наліпки із символікою команди кандидата в президенти Володимира Зеленського. Це під час сесійного засідання 4 квітня помітив рух «Чесно».

Вдалося сфотографувати депутата від «Батьківщини» Тетяну Меліхову, яка була на цих виборах довіреною особою кандидата Юлії Тимошенко.

«То й що, що Юлія Володимирівна сказала. А це моя особиста позиції», - сказала Меліхова в коментарі «Чесно».

Крім неї, рух зафіксував ще одного депутата від «Батьківщини» із аналогічною наліпкою. Це Сергій Римаренко.

А член фракції «Батьківщина» Ваган Товмасян зазначив: «Ми проти Пороха - так і напиши!».

Депутат Ігор Галайчук, який потрапив на фото в оточенні колег по фракції, які мають «Зе!наліпки», зазначив, що він не має такої наліпки. «Я вас дуже прошу, або замажте мене на фото, або приберіть, бо я ще не визначився насправді. І наліпки «ЗеКоманди» я на телефоні не маю», - сказав він.

Нагадаємо, напередодні кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з діючим президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

Натомість «Олімпійський» заперечив проведення дебатів на стадіоні.

У БПП відповіли на заклик Зеленського: Порошенко не буде зустрічатись на стадіоні.

Петро Порошенко влаштував у Telegram голосування щодо дебатів із Зеленським.

Суспільне телебачення має технічну можливість провести трансляцію з НСК «Олімпійський», але «слово за ЦВК».

Порошенко заявив, що «дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах», але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК «Олімпійський».