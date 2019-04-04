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    У США через заяви Трампа різко подорожчало авокадо

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    <p>Останнім часом авокадо дуже популярний серед американців</p> - У США через заяви Трампа різко подорожчало авокадо

    Останнім часом авокадо дуже популярний серед американців

    США закуповують 75-80% авокадо саме в Мексиці

    Вартість авокадо в США зросла на 34% за один день торгів після того, як президент Дональд Трамп заявив про готовність закрити кордон з Мексикою.

    Ціна 10-кілограмового ящика авокадо сорту Хасс у вівторок підскочила до 390 песо ($20,3), рекордними темпами більш, ніж за десятиліття. При цьому, за словами аналітика Rabobank Роланда Фумаси, якщо Трамп дійсно виконає свою погрозу, ціна може вирости в два-три рази.

    Зазначається, що США закуповують 75-80% авокадо саме в Мексиці. Останнім часом авокадо дуже популярний серед американців - з нього роблять традиційний соус гуакамоле, додають в салати та тости.

    Нагадаємо, 29 березня президент США Дональд Трамп пригрозив наступного тижня закрити кордон з Мексикою.

    Він уточнив, що готовий закрити кордон із Мексикою, якщо у нього не вийде добитися певних кроків від мексиканської влади і Конгресу США.

    Раніше Трамп погрожував повністю закрити американсько-мексиканський кордон, якщо наплив незаконних мігрантів з території Мексики не зменшиться.

    Джерело: Интерфакс

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