У США через заяви Трампа різко подорожчало авокадо



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Останнім часом авокадо дуже популярний серед американців

США закуповують 75-80% авокадо саме в Мексиці

Вартість авокадо в США зросла на 34% за один день торгів після того, як президент Дональд Трамп заявив про готовність закрити кордон з Мексикою.

Ціна 10-кілограмового ящика авокадо сорту Хасс у вівторок підскочила до 390 песо ($20,3), рекордними темпами більш, ніж за десятиліття. При цьому, за словами аналітика Rabobank Роланда Фумаси, якщо Трамп дійсно виконає свою погрозу, ціна може вирости в два-три рази.

Зазначається, що США закуповують 75-80% авокадо саме в Мексиці. Останнім часом авокадо дуже популярний серед американців - з нього роблять традиційний соус гуакамоле, додають в салати та тости.

Нагадаємо, 29 березня президент США Дональд Трамп пригрозив наступного тижня закрити кордон з Мексикою.

Він уточнив, що готовий закрити кордон із Мексикою, якщо у нього не вийде добитися певних кроків від мексиканської влади і Конгресу США.

Раніше Трамп погрожував повністю закрити американсько-мексиканський кордон, якщо наплив незаконних мігрантів з території Мексики не зменшиться.

Джерело: Интерфакс