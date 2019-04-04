«Якщо виграє Зеленський, тоді визнаємо». Жириновський прокоментував вибори президента України



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Володимир Зеленський

Володимиру Жириновському дуже подобається ім'я Володимира Зеленського

Скандальний російський політик та українофоб Володимир Жириновський заявив, що Росі визнає вибори в Україні, якщо їх виграє комік Володимир Зеленський.

Відповідну заяву Жириновський зробив під час ефіру російської пропагандистської передачі «60 хвилин.

«Вся Європа, весь світ проти Порошенка!», - прокричав Жириновський.

При цьому, коментуючи можливість обрання Зеленського на посаду президента України, Жириновський заявив, що такі вибори Росія визнає офіційно. Користувачі соціальних мереж відео російського ефіру вразило.

«Зеленський... Ім'я його мені подобається. Якщо буде Зеленський, тоді визнаємо вибори», - сказав Жириновський.

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