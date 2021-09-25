Від початку тижня бензин подешевшав, а дизпаливо подорожчало – дані моніторингу

За даними моніторингу більшість відомих мереж від початку тижня корегували ціни на пальне

На WOG і ОККО подешевшав бензин марок А-95 і А-92

За тиждень (17-24 вересня) середня ціна по країні бензину А-92 знизилася на 18 коп./л і склала 29,14 грн/л, бензин А-95 подешевшав на 44 коп./л – до 30,01 грн /л, а дизельне паливо подорожчало на 3 коп./л, до 28,49 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95», передає enkorr.

На WOG і ОККО бензини марки А-95 і А-92 подешевшали на 44 коп./л і 50 коп./л, до 31,17 грн/л і 30,49 грн/л відповідно. При цьому дизельне паливо в цих мережах подорожчало на 27 коп./л, до 29,59 грн/л.

SOCAR знизила вартість бензинів на 30-44 коп./л, а KLO – на 20-70 коп./л.

На Shell бензин марки А-92 подешевшав на 40 коп./л, до 30,49 грн/л, А-95 - на 44 коп./л, до 31,17 грн/л, а дизельне паливо подорожчало на 27 коп./л, до 29,59 грн/л.

Такі мережі як «БРСМ-Нафта», «Паралель», UPG, Chipo, «Автотранс», «Рур груп», Motto і ін. Також відкоригували свої ціни.

Раніше мінекономіки оприлюднило нову граничну вартість бензину та дизельного пального, відштовхуючись від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Тепер середня вартість 1 л дизельного палива ULSD 10 ppm становить 22,32 грн, а 1 л бензинів автомобільних Gasoline 10 ppm – 26,61 грн.

Порівняно з початком вересня, літр дизпалива здорожчав на 63 копійки, а бензину – на 67 копійок.

Згідно з документом, тепер з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,61 грн за 1 л, дизельного палива – 29,32 грн за 1 л.

Нагадаємо, згідно досліджень, деякі АЗС в Україні продають неякісний реагент AdBlue. Його використання може призвести до поломок паливної системи, ремонт якої коштуватиме тисячі доларів. В Україні вперше провели дослідження, так званої, сечовини. Це спеціальний регаент для дизельних автомобілів. Його офіційна назва AdBlue. Дослідженням займався Інститут споживчих експертиз.

Експерти дійшли висновку, що половина з перевірених зразків знаходяться за межею вимог стандартів. А це погані новини як для автомобілістів і власників вантажних автопарків, так і для пішоходів. Сечовина відповідає за зниження шкідливих викидів дизельних моторів. Якщо цей реагент неякісний, то він, по-перше, може призвести до поломки паливної системи. А це означає ремонт на тисячі доларів.