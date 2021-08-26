Завтра бензин подешевшає на 1,15 грн? Уряд ухвалив рішення

З урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на бензин на АЗС не має перевищувати 30,53 грн/літр

Мінекономіки знижує ціну згідно з формулою «Роттердам+»

Міністерство економіки переглянуло граничні ціни на бензин відповідно до формули «Роттердам+», зобов'язавши всі АЗС знизити ціни на А-95 на 1,15 грн/л.

Про це свідчать дані Мінекономіки.

Ціни на дизпаливо уряд зобов'язав знизити на 53 коп/л.

З урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на бензин для його продажу через мережу АЗС в кінці серпня не повинна перевищувати 30,53 грн/літр, на дизпаливо – 28,11 грн/літр.

Як повідомлялося, на період дії карантину уряд постановою від 14 травня 2021 встановило граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива – не вище 7 грн/літр, бензину – не вище 5 грн/літр.

Середню вартість ДТ (ULSD 10 ppm) і бензину (GASOLINE 10 ppm) визначає Мінекономіки на підставі даних Platts CIF NWE (порт Роттердам-Амстердам-Антверпен), а також витрат 27 дол/тонна витрат на логістику.

Нагадаємо, «бензинова» формула є ідентичною до формули на вугілля «Роттердам+», яка діяла з 2016-го по 2019 рік.

Обидві вони базуються на котируваннях палива в порту «Роттердам+» та витратах на доставку до споживача в Україні.