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    Економіка та фінанси

    Завтра бензин подешевшає на 1,15 грн? Уряд ухвалив рішення

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    З урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на бензин на АЗС не має перевищувати 30,53 грн/літр - Завтра бензин подешевшає на 1,15 грн? Уряд ухвалив рішення
    З урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на бензин на АЗС не має перевищувати 30,53 грн/літр

    Мінекономіки знижує ціну згідно з формулою «Роттердам+»

    Міністерство економіки переглянуло граничні ціни на бензин відповідно до формули «Роттердам+», зобов'язавши всі АЗС знизити ціни на А-95 на 1,15 грн/л.

    Про це свідчать дані Мінекономіки.

    Ціни на дизпаливо уряд зобов'язав знизити на 53 коп/л.

    З урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на бензин для його продажу через мережу АЗС в кінці серпня не повинна перевищувати 30,53 грн/літр, на дизпаливо – 28,11 грн/літр.

    Як повідомлялося, на період дії карантину уряд постановою від 14 травня 2021 встановило граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива – не вище 7 грн/літр, бензину – не вище 5 грн/літр.

    Середню вартість ДТ (ULSD 10 ppm) і бензину (GASOLINE 10 ppm) визначає Мінекономіки на підставі даних Platts CIF NWE (порт Роттердам-Амстердам-Антверпен), а також витрат 27 дол/тонна витрат на логістику.

    Нагадаємо, «бензинова» формула є ідентичною до формули на вугілля «Роттердам+», яка діяла з 2016-го по 2019 рік.

    Обидві вони базуються на котируваннях палива в порту «Роттердам+» та витратах на доставку до споживача в Україні.

    Теги: вугілля Мінекономіки бензин ціни АЗС Роттердам+ уряд
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    Завтра бензин подешевшає на 1,15 грн? Уряд ухвалив рішення