Від яких операторів тікають абоненти? Послуга перенесення номерів: підсумки 2019 року телеком графіка

ГЛАВКОМ



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Ажіотаж, з яким очікували початок дії послуги перенесення номерів, не виправдався. Процес міграції абонентів не став масовим

У травні 2019 року в Україні запрацювала послуга з перенесення абонентських номерів – MNP, яка дозволяє українцям змінити оператора, але при цьому зберегти номер телефону. Станом на кінець грудня 2019 року, послугою перенесення номера між операторами скористалися понад 26 тисяч мобільних користувачів, що не говорить про те, що цей процес став масовим.

Компанія «Київстар», надала «Главкому» підсумкові дані дії послуги перенесення номерів за 2019 рік. Згідно з ними, оператор отримав 10683 нових абнентів, натомість втратив 11196 абонентів. У чистому підсумку для «Київстару» дія MNP склала на кінець року мінус 513 користувачів.

Згідно із наведеними даними кращим «донором» за послугою перенесення мобільних номерів за весь період став оператор Vodafone Україна, а найкращим «одержувачем» - Lifecell.

Таким чином, до Vodafone Україна приєдналися 8441 абонент, а «втекло» 11610 людей. У загальному підсумку мобільний оператор втратив 3169 клієнтів.

Найбільший «приріст» від послуги перенесення номерів зафіксовано у Lifecell. Цей мобільний оператор отримав 8663 нових користувачів. А втратив найменше серед конкурентів - 5296 абонентів. Тобто, загалом Lifecell фіксує «приріст» від послуги перенесення номерів – «плюс» 3367 людей.

Оператори відзначають, що послуга MNP, безумовно, зручна і корисна для абонентів, але її не можна назвати масовою. За даними Національної комісії з держрегулювання в сфері зв'язку та інформатизації, послуга перенесення номерів може зацікавити не більше 10% українців. Такі цифри характерні і для інших країн. Тому про масовий перехід від одного оператора до іншого говорити не варто.

Зараз, за даними НКРЗІ, в Україні налічується п'ять мобільних операторів і близько 60 млн SIM-карток:

«Київстар» – 26,2 млн.

Vodafone – 19,6 млн.

Lifecell – 6,8 млн.

«Інтернаціональні телекомунікації» («Інтертелеком») – понад 1 млн.

«ТриМоб» – кількасот тисяч.

Від початку дії послуги, із травня 2019 року, послугою MNP скористалося навіть менше 0,01% українців.

Для того, щоб змінити оператора, але зберегти номер, людині просто потрібно прийти в офіційне відділення, магазин того оператора, на який ви хочете перенести свій номер, і подати заявку. До речі, заявку також можна подати і через інтернет. У такій заявці вказуються паспортні дані, бажаний час перенесення номера і той тарифний план, який вам підходить.

Розглядають заявку протягом 8 робочих годин, після чого відправлять її в центральний офіс. Якщо заяву схвалено, новий оператор інформує про це абонента, видає нову SIM-карту і починає обслуговувати його в своїй мережі.

Також зазначимо, що абоненти стикалися з проблемами, коли намагалися скористатися послугою MNP. Люди розповідають, що, коли переходили від одного оператора до іншого, їх карту досить швидко відключали, а ось підключення доводилося чекати кілька днів. Іноді заявки просто закривали. Але оператори пояснюють, що такі проблеми були тільки на початку запуску, зараз все працює нормально і злагоджено.