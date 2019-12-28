Нові тарифи на газ: що змінилось?

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фото: currency.com

Спецпроект

Про вартість доставки газу

Наприкінці грудня Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг схвалила зміни, які стосуються споживачів газу. Що змінилось і як платити за газ в нашому спецпроекті.

Завдяки прийнятим тарифам, які затверджено НКРЕКП 24 грудня 2019 завершено анбандлінг на газовому ринку - тобто відділення продажу газу (поставка) від його розподілу (доставка). Таким чином, споживачі сплачуватимуть окремо за сам газ та за його доставку.

Окремі рахунки гарантують незалежність постачальників газу від операторів ГРМ – це запорука впровадження європейського ринку газу. Таким чином, нарешті виконано закон «Про ринок природного газу», який був прийнятий в 2015 році та вимоги Третього енергетичного пакету, згідно яких доставка газу має буде відділена від його продажу.

Що відбулося?

24 грудня 2019 року Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг змінила порядок оплати послуг з доставки газу. Тепер вартість розподілу буде в окремій платіжці.

Згідно даних опитування Київського міжнародного інституту соціології, 73% опитаних вказали, що для них важливо знати, скільки вони сплачують за газ, а скільки – за його доставку. Це один із результатів першого в Україні опитування споживачів енергетичних послуг.





Найбільш позитивно до системи роздільного нарахування поставилися молоді люди (18-28 років), а також ті, хто користується індивідуальним опаленням.

Буде окрема платіжка

За доставку газу - буде окрема платіжка. Газ – окремо, доставка – окремо! Тож з січня всі споживачі газу отримають окремі рахунки: один за газ, другий – за послугу з його доставки. Розділення платіжок відбудеться для споживачів всієї країни.





Більшість опитаних КМІС споживачів підтримали відділення плати за доставку газу. 74% споживачів вважають відокремлення платежу за доставку газу від загального рахунку за газ більш прозорим та зрозумілим, ніж діюча система нарахувань.

Як розраховується вартість доставки?

Вартість послуг доставки газу розраховується індивідуально для кожного клієнта. Розмір плати залежить тільки від обсягів споживання.

За основу береться обсяг споживання газу впродовж «газового року». Це проміжок часу з початку жовтня до кінця вересня. Сума кубів газу, спожитого за рік, множиться на тариф на доставку. Результат ділиться на 12 рівних платежів, які сплачуються щомісячно впродовж року.





Скільки складатиме такий платіж?

Для домогосподарств з плитою та колонкою, які використовують 170 кубометрів газу на рік або 14-15 кубометрів на місяць, щомісячний платіж за доставку не перевищуватиме 16 грн.

В чому вигода для споживача?

Споживачі можуть платити за доставку одним платежем за квартал, півроку, або навіть на рік. Таким чином вони зменшать свої витрати на комісії при проведенні платежів.

Це актуально для споживачів із газовою плитою або плитою та колонкою: якщо підсумувати їх щомісячні платежі за доставку газу, то це становить від 100 до 200 грн на рік.

Як щодо тих, хто споживає багато газу?

Взимку, коли споживачі значно збільшують використання газу, платіж за доставку газу залишається незмінним. Тому фінансове навантаження взимку при сплаті за газ зменшується. В I кварталі 2020 року споживачі заплатять за доставку газу менше, ніж торік. Це особливо відчутно для споживачів, які користуються газовим опаленням.

Споживачі, які використовують більшу частину газу взимку зможуть знизити навантаження на сімейний бюджет. За даними опитування проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 27% споживачів сплачують в опалювальний сезон понад 2000 гривень на місяць за спожитий газ. Завдяки, новій системі тарифів, вони зможуть зменшити витрати. Адже частину доставки газу, вони сплачуватимуть впродовж року рівними частинами.

Що буде, якщо Ваше споживання зменшилось?

Якщо споживач використав менше кубів, то і за доставку в наступному році він буде платитиме менше. Тому від обсягів споживання впродовж газового року залежить плата споживача за доставку газу в наступному році.

Як треба платити?

Послуги з доставки газу необхідно сплачувати в поточному місяці, до 20 числа. Так як в деяких містах і областях розмір плати за доставку газу буде меншим за комісію банку, то споживачеві буде вигідніше сплатити одразу за кілька місяців одразу

Тариф на доставку буде однаковий для всіх чи відрізнятиметься?

Як і зараз, тариф на доставку газу буде відрізнятись в залежності від місця проживання споживача. Для жителів великих міст-мільйонників він буде нижчим, ніж для жителів областей.

Величина вартості доставки газу залежить від щільності розташування споживачів. Чим більше клієнтів на одиницю площі, тим нижчий тариф.

Наприклад, для обслуговування споживачів в багатоповерхівках використовується менше газопроводів і обладнання, тому вартість доставки для ниє буде нижчою.

Чи буде здійснюватися приведення обсягів газу до стандартних умов?

Так. При розрахунку вартості доставки газу споживачеві обсяг споживання буде приводитись до стандартних умов в залежності від розташування лічильника газу.

Що буде з тими, хто не має лічильника газу?

Вони сплачуватимуть доставку того обсягу газу, який був ними спожитий впродовж «газового року». Він враховуватиме споживання всіма членами родини, але в окремій платіжці.

Чи треба платити, якщо газом не користуєшся?

За доставку газу треба буде платити, навіть якщо ви не використовуєте газ в окремі періоди. В наступному році ваша плата за доставку буде скоригована відповідно до реальних обсягів споживання.

Якщо газове обладнання не використовується взагалі і ви не плануєте цього в майбутньому, то вам варто розглянути можливість від’єднання від газових мереж із пломбуванням.