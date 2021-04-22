Відновлювальна енергетика є найперспективнішою, – прогноз Bloomberg

Експерти називають енергію з відновлюваних джерел вітру і сонця найвигіднішою з точки зору економіки

Взаємодія бізнесу і влади, а також розвиток ВДЕ зможуть врятувати вітчизняну енергосистему від дефіциту електроенергії і залежності від імпорту – експерти форуму з вітроенергетики «Перехід від «зеленого тарифу» до ринкових умов».

У найближчі роки Україні загрожує гігантська діра в енергосистемі. Атомні і теплоелектро станції працюють на межі можливого, більшості енергоблоків уже кілька разів подовжували терміни експлуатації. Тому зараз постає питання – як Україні зберегти енергонезалежність, яка генерація замінить традиційну і як виконувати обіцянки перед європейськими партнерами.

Експерти називають енергію з відновлюваних джерел вітру і сонця найвигіднішою з точки зору економіки. Теза підтверджується прогнозом Bloomberg NEF: у порівнянні з 2014 роком ціна встановлених потужностей для вітростанції у 2030 році знизиться на 64%, для сонячних – на 89%. При цьому вартість виробленого кіловат-години для вітрових станцій буде у 2 рази нижче, ніж для газових.

«Генерація атомних станцій покриває лише 50% потреби країни в електроенергії. Термін експлуатації цих станцій обмежений: через 5-10 років виникне питання про виведення з експлуатації та заміщення. Така ж ситуація і вугільними ТЕС. А що далі? Весь світ робить ставку на ВДЕ. Саме зелена енергія – чиста, енергоефективна та відновлювальна – стане синонімом сучасного виробництва електроенергії. Це ще і самий економічно вигідний варіант», – вважає генеральний директор ДТЕК ВДЕ Маріс Куніцкіс.

За його словами, в нинішніх умовах вітчизняна ВДЕ вимагає активного і постійного стимулювання розвитку: «У Європі середньозважена вартість виробництва електроенергії за МВт-год становить 44,5 євро, в Україні – до 60 євро. Така різниця у вартості викликана не відмінністю в технологіях, погодних умовах або вартості підключення, а високим інвестиційним ризиком країни. Щоб побудувати станцію в Європі кредити в 4-5 разів дешевше, ніж в Україні. Низька інвестиційна привабливість країни стримує інвесторів і фінансові інституції від реалізації нових проєктів», – пояснив Куніцкіс.