Оптова ціна електроенергії в Україні на третину нижча, ніж в Словаччині, Угорщині і Польщі

Середня ціна РДН в ОЕС України в березні склала 39,72 євро/МВт годин в той час як у Польщі 60,37 євро

Оптова ціна електричної енергії в Україні в базовому навантаженні станом на 21 квітня на 42% нижча, ніж в Угорщині, Словаччині і Румунії і на 36% нижча ніж в Польщі.

Про це свідчать дані ДП «Оператор Ринку».

Станом на 21 квітня ціна електроенергії на ринку на добу наперед (індикатив оптової ціни) в об’єднаній енергосистемі України складає 42,05 євро за МВт годину. В Польщі в цей день ціна на РДН складає 66,14 евро за МВт годину, в Словаччині 72,6 евро, в Угорщині і Румунії – 72,92 евро.

В енергоострові Бурштинської ТЕС (Закарпатська, Львівська і Івано-Франківська область), який працює в спільному ринку з країнами Європи, ціна на РДН 21 квітня становила 49,59 евро/МВт годин, що на 25% нижче ніж у Польщі і на 32% ніж в Словаччині, Угорщині і Румунії.

За даними оператора ринку, упродовж березня 2021 року оптові ціни електроенергії в Україні були в середньому на 26-34% нижчі, ніж в сусідніх країнах. Середня ціна РДН в ОЕС України в березні склала 39,72 євро/МВт годин в той час як у Польщі 60,37 євро, в Словаччині – 53,72 євро, в Угорщині – 55,02 євро, а в Румунії – 54,46 євро.

Оптові ціни на електроенергію в Україна на 25-30% нижчі ніж в Європи упродовж останніх 7 місяців, свідчать архівні дані «Оператора Ринку».

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