Відставка Смолія може вплинути на відносини з МВФ, - нардеп



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Голова Нацбанку Яків Смолій подав у відставку через політичний тиск

Гетманцев не виключає, що Смолію доведеться займати посаду глави Нацбанку і надалі

Питання відставки Якова Смолія з посади глави Нацбанку буде розглядатися на засіданні профільного парламентського комітету, а після фракції Слуги народу.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив голова комітету з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев.

«Безумовно, це не поліпшить відносини України і МВФ. Це очевидно. Я не думаю, що є прямий взаємозв'язок між цим рішенням і траншами від МВФ. Але дуже багато залежить від того, яку позицію займе сам глава НБУ про підстави його звільнення. Дуже неоднозначна інформація прозвучала щодо тиску на нього з боку ОП. Мені здається, що це дуже небезпечна інформація, яка вимагає перевірки», - зазначив Гетманцев.

Він не виключає, що Смолію доведеться займати посаду глави Нацбанку і надалі, якщо депутати не підтримають його відставку.

Нагадаємо, сьогодні Яків Смолій, який очолює НБУ з березня 2018 року, повідомив, що написав та подав президенту України Володимиру Зеленському заяву про звільнення у зв’язку з відставкою за власним бажанням.

Він заявив, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск.

Члени правління Національного банку України поважають рішення голови Національного банку щодо відставки та розділяють його перестороги щодо систематичного політичного тиску.

Правління НБУ закликало президента, уряд та політиків «ефективно взаємодіяти з центральним банком та дати Національному банку змогу виконувати функції, покладені на центральний банк Конституцією України та законом України Про Національний банк України».