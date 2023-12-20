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Президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір звільнився після аудиту в компанії

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір звільнився після аудиту в компанії
Кушнір стверджує, що аудит не виявив жодних зловживань з боку керівництва компанії
фото з відкритих джерел

Кушнір очолював компанію протягом 12 років

Голова правління – президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір ухвалив рішення піти з посади, яку очолював протягом 12 років.

«Я очолив «Київміськбуд» рівно 12 років тому. І сьогодні, аби уникнути маніпуляцій та пересудів, мною прийнято рішення піти з посади Голови правління – президента «Київміськбуду», якій я присвятив значну частину свого життя», – йдеться у його повідомленні.

Президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір звільнився після аудиту в компанії фото 1

Кушнір зазначив, що Київська міська рада ухвалила звіт тимчасової контрольної комісії з питань перевірки діяльності «Київміськбуду». Він додав, що вважає це «остаточною крапкою над «і», яка знімає будь-які питання щодо правомірності діяльності менеджменту та ситуації в компанії в цілому».

Президент «Київміськбуду» заявив, що в останні місяці компанія пережила низку потужних медійних атак, після яких Наглядовою радою були призначені аудити.

«Було детально вивчено діяльність Київміськбуду за останні три кризових роки. Не встановлено жодних зловживань з боку керівництва Компанії та мене особисто. Підтверджено, що Компанія функціонувала належним чином до появи зовнішніх факторів, які суттєво вплинули не тільки на нас, але й на весь ринок. У висновках аудиту були  озвучені чіткі пропозиції щодо виходу із ситуації, яка склалась», – повідомив він.

Президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір звільнився після аудиту в компанії фото 2

Ігор Кушнір додав, що втілення пропозицій, вказаних у висновках аудиту дозволить «Київміськбуду» виконати взяті на себе зобов’язання, а інвестори «отримають своє житло і не стануть заручниками ситуації».

Нагадаємо, у липні відбулося засідання Наглядової ради та Правління ПрАТ «Київміськбуд», де було ухвалене рішення про проведення аудиту діяльності компанії із залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських фірм. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що на час його проведення керівник «Київміськбуду» Ігор Кушнір відсторонений від виконання обовʼязків.

Зазначимо, президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір майже 20 років бореться з онкологічною хворобою (меланомою), яка за законом відповідає третій групі інвалідності. 

Дружина президента «Київміськбуду» придбала у Франції віллу за €20 млн. Розташована вілла у містечку Вільфранш-сюр-Мер, поблизу Ніцци. Вілла має назву Cayo і площу у 850 квадратних метрів.

Теги: ринок житло Ігор Кушнір

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